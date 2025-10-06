Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Рискуют все". Юрист назвал пять ловушек при дарении квартиры - 06.10.2025
"Рискуют все". Юрист назвал пять ловушек при дарении квартиры
"Рискуют все". Юрист назвал пять ловушек при дарении квартиры - 06.10.2025, ПРАЙМ
"Рискуют все". Юрист назвал пять ловушек при дарении квартиры
Дарение недвижимости — один из самых популярных способов передать квартиру близким при жизни. Однако у него есть свои подводные камни как для дарителя, так и... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T02:02+0300
2025-10-06T02:02+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Дарение недвижимости — один из самых популярных способов передать квартиру близким при жизни. Однако у него есть свои подводные камни как для дарителя, так и для получателя дара, а иногда и для будущего покупателя квартиры, рассказал агентству “Прайм” старший партнер "Ляпунов, Терехин и партнеры" Роман Ляпунов.К основным рискам он относит следующие:1. Невозможность передуматьЗакон не допускает свободной отмены дарения. Отозвать его можно только в исключительных случаях, прямо перечисленных в Гражданском кодексе (например, покушение одаряемого на жизнь дарителя, грубое обращение с квартирой, доведение ее до аварийного состояния).2. Потеря контроля над квартиройПосле регистрации перехода права собственности бывший владелец уже не вправе распоряжаться жильем: он не может его продать, завещать или отменить сделку по своему желанию. Если заранее не закрепить за собой право пожизненного проживания (например, через договор ренты или завещательный отказ), даритель может остаться без жилья. Новый собственник вправе продать квартиру или сдать ее в аренду без согласия дарителя.3. Оспаривание наследникамиРодственники дарителя могут попытаться признать сделку недействительной, если посчитают, что она совершена под давлением, в состоянии болезни или недееспособности. Также оспаривание возможно, если дарение фактически маскировало куплю-продажу (например, для ухода от налогов).4. Необходимость согласия супругаЕсли квартира приобретена в браке, для ее дарения требуется нотариально удостоверенное согласие второго супруга. Его отсутствие может стать основанием для признания сделки недействительной.5. Социальные рискиНа практике чаще всего дарение оформляют пожилые люди. Если отношения с родственниками испортятся, даритель рискует оказаться без жилья и поддержки, при этом юридических механизмов "передумать" уже не будет, как указано выше.“Дарственная не "очищает" квартиру от долгов. Если жилье находится в ипотеке или под арестом, новый собственник получает его с обременениями. Иногда вместе с квартирой переходят и коммунальные долги, которые потом приходится оспаривать. А если в течение трех лет после дарения даритель признан банкротом, сделку могут оспорить как подозрительную и вернуть квартиру кредиторам”, - добавил Ляпунов.Таким образом, дарение квартиры действительно считается простым и быстрым способом передачи имущества близким, но для дарителя существует риск остаться без жилья и без возможности отыграть сделку назад, для одаряемого — вероятность судебных тяжб, а для покупателя — угроза утраты приобретенного жилья в будущем. Чтобы снизить риски, важно тщательно оформлять документы, учитывать семейные и имущественные обстоятельства, а при покупке проверять историю квартиры и ее обременения через юристов, заключил он.
02:02 06.10.2025
 
"Рискуют все". Юрист назвал пять ловушек при дарении квартиры

Юрист назвал пять опасностей при дарении квартиры

© РИА Новости . Александр Кряжев
Вручение ключей от новых квартир - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Дарение недвижимости — один из самых популярных способов передать квартиру близким при жизни. Однако у него есть свои подводные камни как для дарителя, так и для получателя дара, а иногда и для будущего покупателя квартиры, рассказал агентству "Прайм" старший партнер "Ляпунов, Терехин и партнеры" Роман Ляпунов.
К основным рискам он относит следующие:
1. Невозможность передумать
Закон не допускает свободной отмены дарения. Отозвать его можно только в исключительных случаях, прямо перечисленных в Гражданском кодексе (например, покушение одаряемого на жизнь дарителя, грубое обращение с квартирой, доведение ее до аварийного состояния).
2. Потеря контроля над квартирой
После регистрации перехода права собственности бывший владелец уже не вправе распоряжаться жильем: он не может его продать, завещать или отменить сделку по своему желанию. Если заранее не закрепить за собой право пожизненного проживания (например, через договор ренты или завещательный отказ), даритель может остаться без жилья. Новый собственник вправе продать квартиру или сдать ее в аренду без согласия дарителя.
3. Оспаривание наследниками
Родственники дарителя могут попытаться признать сделку недействительной, если посчитают, что она совершена под давлением, в состоянии болезни или недееспособности. Также оспаривание возможно, если дарение фактически маскировало куплю-продажу (например, для ухода от налогов).
4. Необходимость согласия супруга
Если квартира приобретена в браке, для ее дарения требуется нотариально удостоверенное согласие второго супруга. Его отсутствие может стать основанием для признания сделки недействительной.
5. Социальные риски
На практике чаще всего дарение оформляют пожилые люди. Если отношения с родственниками испортятся, даритель рискует оказаться без жилья и поддержки, при этом юридических механизмов "передумать" уже не будет, как указано выше.
“Дарственная не "очищает" квартиру от долгов. Если жилье находится в ипотеке или под арестом, новый собственник получает его с обременениями. Иногда вместе с квартирой переходят и коммунальные долги, которые потом приходится оспаривать. А если в течение трех лет после дарения даритель признан банкротом, сделку могут оспорить как подозрительную и вернуть квартиру кредиторам”, - добавил Ляпунов.
Таким образом, дарение квартиры действительно считается простым и быстрым способом передачи имущества близким, но для дарителя существует риск остаться без жилья и без возможности отыграть сделку назад, для одаряемого — вероятность судебных тяжб, а для покупателя — угроза утраты приобретенного жилья в будущем. Чтобы снизить риски, важно тщательно оформлять документы, учитывать семейные и имущественные обстоятельства, а при покупке проверять историю квартиры и ее обременения через юристов, заключил он.
 
