Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские фармпроизводители попросили пересмотреть патентные требования - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251006/lekarstva-863223651.html
Российские фармпроизводители попросили пересмотреть патентные требования
Российские фармпроизводители попросили пересмотреть патентные требования - 06.10.2025, ПРАЙМ
Российские фармпроизводители попросили пересмотреть патентные требования
Российские фармпроизводители просят Совет по вопросам интеллектуальной собственности пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств из-за... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T20:07+0300
2025-10-06T20:07+0300
бизнес
россия
сша
саранск
"промомед"
https://cdnn.1prime.ru/img/76220/80/762208015_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_bce393c1870c6c3c76f9b52899764d65.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Российские фармпроизводители просят Совет по вопросам интеллектуальной собственности пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств из-за несправедливого урегулирования в отношении российских производителей за рубежом, заявил глава фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый в рамках форума "Биопром". "Наша интеллектуальная собственность не защищена за границей никак, а иностранная фармацевтическая собственность защищена у нас хорошо, и при этом не предусмотрены никакие меры ответственности за злоупотребление правом, возникшим вследствие получения патента", - сказал Белый. "Мы будем обращаться с законодательной инициативой, просим рассмотреть ее на ближайшем Совете по интеллектуальной собственности под руководством Валентины Ивановны Матвиенко и дать ход рассмотрению этого, вообще, вопиющего несоответствия подходов к отечественной индустрии и иностранной", - пояснил он. Объем инновационной деятельности иностранных компаний, связанной с регистрацией новых препаратов в России, стремится к нулю, напомнили в "Промомеде". По данным ассоциации международных фармпроизводителей, число клинических исследований, проводимых в России, сократилось более чем в 15 раз, объяснили журналистам в компании. "Если в 2021 году в стране проводилось более 300 таких исследований, то в 2024 году - всего 24. Это делает невозможным регистрацию в нашей стране новейших препаратов, которые уже появляются за рубежом", - рассказали в "Промомеде". Поэтому необходимо устранение любых барьеров для распространения средств современной инновационной терапии, одним из ключевых условий обеспечения лекарственной независимости России и станет донастройка патентного регулирования. В рамках сессии "Биопрома" эксперты также отметили, что для честной конкуренции нужно ввести ответственность за злоупотребления патентными правами - монополизацию с аннулированными патентами - и поощрять проверку патентов производителями аналогов. "Испытание на прочность патентов и поддержка компаний, которые добиваются ликвидации незаконных монополий, - это лучшая мировая практика. Она стимулирует честную конкуренцию, снижает цены и повышает доступность современной терапии для пациентов", - сказал Белый. По его словам, в США подсчитали, что недобросовестная конкуренция в фармацевтике приводит к тому, что потребители и налогоплательщики ежегодно переплачивают за лекарства миллиарды долларов. "Мы должны признать, что для общества очень важно, чтобы были компании, которые берут на себя риск и тратят ресурсы, испытывая патенты на прочность и пытаясь их аннулировать", - добавил он. А тех, чьи патенты были в конечном итоге аннулированы, кто незаконно монополизировал рынок, нужно призвать к ответственности, уверен глава "Промомеда". "Мы должны предусмотреть ответственность за незаконную монополизацию рынка как зеркальную меру ответственности за нарушение. И эти правила должны быть определены на законодательном уровне", - заключил он. Компания "Промомед" специализируется на препаратах, применяемых для борьбы с инфекциями, а также в сфере эндокринологии, неврологии, онкологии, общей терапии. В продуктовом портфеле компании более 350 лекарственных препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Основная производственная площадка компании - завод "Биохимик" в Саранске.
https://1prime.ru/20251006/dzhenerik-863197574.html
сша
саранск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76220/80/762208015_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ca5a5e6340e57f5f3660a4cca7843d4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сша, саранск, "промомед"
Бизнес, РОССИЯ, США, САРАНСК, "Промомед"
20:07 06.10.2025
 
Российские фармпроизводители попросили пересмотреть патентные требования

Фармпроизводители попросили пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств

© fotolia.com / Alexander RathsТаблетки
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Таблетки. Архивное фото
© fotolia.com / Alexander Raths
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Российские фармпроизводители просят Совет по вопросам интеллектуальной собственности пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств из-за несправедливого урегулирования в отношении российских производителей за рубежом, заявил глава фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый в рамках форума "Биопром".
"Наша интеллектуальная собственность не защищена за границей никак, а иностранная фармацевтическая собственность защищена у нас хорошо, и при этом не предусмотрены никакие меры ответственности за злоупотребление правом, возникшим вследствие получения патента", - сказал Белый.
"Мы будем обращаться с законодательной инициативой, просим рассмотреть ее на ближайшем Совете по интеллектуальной собственности под руководством Валентины Ивановны Матвиенко и дать ход рассмотрению этого, вообще, вопиющего несоответствия подходов к отечественной индустрии и иностранной", - пояснил он.
Объем инновационной деятельности иностранных компаний, связанной с регистрацией новых препаратов в России, стремится к нулю, напомнили в "Промомеде".
По данным ассоциации международных фармпроизводителей, число клинических исследований, проводимых в России, сократилось более чем в 15 раз, объяснили журналистам в компании. "Если в 2021 году в стране проводилось более 300 таких исследований, то в 2024 году - всего 24. Это делает невозможным регистрацию в нашей стране новейших препаратов, которые уже появляются за рубежом", - рассказали в "Промомеде".
Поэтому необходимо устранение любых барьеров для распространения средств современной инновационной терапии, одним из ключевых условий обеспечения лекарственной независимости России и станет донастройка патентного регулирования.
В рамках сессии "Биопрома" эксперты также отметили, что для честной конкуренции нужно ввести ответственность за злоупотребления патентными правами - монополизацию с аннулированными патентами - и поощрять проверку патентов производителями аналогов.
"Испытание на прочность патентов и поддержка компаний, которые добиваются ликвидации незаконных монополий, - это лучшая мировая практика. Она стимулирует честную конкуренцию, снижает цены и повышает доступность современной терапии для пациентов", - сказал Белый.
По его словам, в США подсчитали, что недобросовестная конкуренция в фармацевтике приводит к тому, что потребители и налогоплательщики ежегодно переплачивают за лекарства миллиарды долларов. "Мы должны признать, что для общества очень важно, чтобы были компании, которые берут на себя риск и тратят ресурсы, испытывая патенты на прочность и пытаясь их аннулировать", - добавил он.
А тех, чьи патенты были в конечном итоге аннулированы, кто незаконно монополизировал рынок, нужно призвать к ответственности, уверен глава "Промомеда". "Мы должны предусмотреть ответственность за незаконную монополизацию рынка как зеркальную меру ответственности за нарушение. И эти правила должны быть определены на законодательном уровне", - заключил он.
Компания "Промомед" специализируется на препаратах, применяемых для борьбы с инфекциями, а также в сфере эндокринологии, неврологии, онкологии, общей терапии. В продуктовом портфеле компании более 350 лекарственных препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Основная производственная площадка компании - завод "Биохимик" в Саранске.
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
ФАС согласовала цены на второй отечественный противоонкологический дженерик
10:35
 
БизнесРОССИЯСШАСАРАНСК"Промомед"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала