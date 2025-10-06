https://1prime.ru/20251006/lekarstva-863223651.html

Российские фармпроизводители попросили пересмотреть патентные требования

ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Российские фармпроизводители просят Совет по вопросам интеллектуальной собственности пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств из-за несправедливого урегулирования в отношении российских производителей за рубежом, заявил глава фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый в рамках форума "Биопром". "Наша интеллектуальная собственность не защищена за границей никак, а иностранная фармацевтическая собственность защищена у нас хорошо, и при этом не предусмотрены никакие меры ответственности за злоупотребление правом, возникшим вследствие получения патента", - сказал Белый. "Мы будем обращаться с законодательной инициативой, просим рассмотреть ее на ближайшем Совете по интеллектуальной собственности под руководством Валентины Ивановны Матвиенко и дать ход рассмотрению этого, вообще, вопиющего несоответствия подходов к отечественной индустрии и иностранной", - пояснил он. Объем инновационной деятельности иностранных компаний, связанной с регистрацией новых препаратов в России, стремится к нулю, напомнили в "Промомеде". По данным ассоциации международных фармпроизводителей, число клинических исследований, проводимых в России, сократилось более чем в 15 раз, объяснили журналистам в компании. "Если в 2021 году в стране проводилось более 300 таких исследований, то в 2024 году - всего 24. Это делает невозможным регистрацию в нашей стране новейших препаратов, которые уже появляются за рубежом", - рассказали в "Промомеде". Поэтому необходимо устранение любых барьеров для распространения средств современной инновационной терапии, одним из ключевых условий обеспечения лекарственной независимости России и станет донастройка патентного регулирования. В рамках сессии "Биопрома" эксперты также отметили, что для честной конкуренции нужно ввести ответственность за злоупотребления патентными правами - монополизацию с аннулированными патентами - и поощрять проверку патентов производителями аналогов. "Испытание на прочность патентов и поддержка компаний, которые добиваются ликвидации незаконных монополий, - это лучшая мировая практика. Она стимулирует честную конкуренцию, снижает цены и повышает доступность современной терапии для пациентов", - сказал Белый. По его словам, в США подсчитали, что недобросовестная конкуренция в фармацевтике приводит к тому, что потребители и налогоплательщики ежегодно переплачивают за лекарства миллиарды долларов. "Мы должны признать, что для общества очень важно, чтобы были компании, которые берут на себя риск и тратят ресурсы, испытывая патенты на прочность и пытаясь их аннулировать", - добавил он. А тех, чьи патенты были в конечном итоге аннулированы, кто незаконно монополизировал рынок, нужно призвать к ответственности, уверен глава "Промомеда". "Мы должны предусмотреть ответственность за незаконную монополизацию рынка как зеркальную меру ответственности за нарушение. И эти правила должны быть определены на законодательном уровне", - заключил он. Компания "Промомед" специализируется на препаратах, применяемых для борьбы с инфекциями, а также в сфере эндокринологии, неврологии, онкологии, общей терапии. В продуктовом портфеле компании более 350 лекарственных препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Основная производственная площадка компании - завод "Биохимик" в Саранске.

