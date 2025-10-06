https://1prime.ru/20251006/lenta-863216416.html

"Лента" прекратила сотрудничество с Reckitt

06.10.2025

"Лента" прекратила сотрудничество с Reckitt

Торговая сеть "Лента" объявила о прекращении сотрудничества с компанией Reckitt, в числе брендов которой Vanish, Tiret, и Calgon. | 06.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" объявила о прекращении сотрудничества с компанией Reckitt, в числе брендов которой Vanish, Tiret, и Calgon. "Решение компании продиктовано принципиальными расхождениями в понимании экономической целесообразности предлагаемых производителем условий сотрудничества", - говорится в сообщении. Кроме указанных, компания является владелицей и других известных марок, таких как Durex, Cillit Bang и Veet. Ритейлер назвал условия, предлагаемые производителем, непрозрачными. Кроме того, "Лента" считает, что они не обеспечивают стабильно низкую цену на полке, которая было бы целесообразно выгодна ритейлеру.В релизе уточняется, что речь идет о модели net-net, исключающей бонусы, выплачиваемых поставщиком торговой сети. Ритейлер перешел на такую модель в прошлом году для обеспечения прозрачности ценообразования и своевременности расчетов с партнерами.Несмотря на долгие переговоры и предпринятые усилия, стороны не смогли достичь компромисса, добавили в компании. Поставщик отказался пересмотреть условия сотрудничества и перейти на вышеуказанную модель. Ситуация вынудила руководство сети принять решение о разрыве деловых отношений.Как отмечается, Reckitt предлагала условиях, при которых "Ленте" пришлось бы работать с отрицательной наценкой до минус двадцати процентов, чтобы обеспечить рыночную стоимость для покупателя, рассчитывая при этом на компенсацию затрат посредством бонусов.Ритейлер заверил, что заменит продукцию, которая пропадет с полок, схожими товарами отечественного производства. Использование аналогов позволит обеспечить справедливую стабильную цену для покупателя благодаря прозрачным условиям взаимодействия сети с поставщиком.

