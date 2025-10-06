Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров заявил о наличии в России базовых элементов по биоэкономике
Мантуров заявил о наличии в России базовых элементов по биоэкономике - 06.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров заявил о наличии в России базовых элементов по биоэкономике
Россия уже обладает базовыми элементами по биоэкономике, среди них наработки в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, промышленных,... | 06.10.2025, ПРАЙМ
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Россия уже обладает базовыми элементами по биоэкономике, среди них наработки в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Невзирая на то что мы говорим про новую отрасль экономики, ее базовые элементы у нас есть. Хорошие стартовые позиции наработаны в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, по линии промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий. Также имеются заделы по продуктам воспроизводства лесных генетических ресурсов и в сфере природоохраны", - сказал Мантуров в рамках пленарной сессии международного форума "Биопром". Он отметил, что не менее важно наличие в России научной инфраструктуры, во многом унаследованной от Советского Союза. Сегодня в РФ исследованиями, сопряженными с биоэкономикой, занимаются 47 институтов. Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики". В июне Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей. В феврале текущего года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
19:34 06.10.2025
 
Мантуров заявил о наличии в России базовых элементов по биоэкономике

Мантуров заявил, что в России уже имеются базовые элементы по биоэкономике

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Россия уже обладает базовыми элементами по биоэкономике, среди них наработки в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Невзирая на то что мы говорим про новую отрасль экономики, ее базовые элементы у нас есть. Хорошие стартовые позиции наработаны в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, по линии промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий. Также имеются заделы по продуктам воспроизводства лесных генетических ресурсов и в сфере природоохраны", - сказал Мантуров в рамках пленарной сессии международного форума "Биопром".
Он отметил, что не менее важно наличие в России научной инфраструктуры, во многом унаследованной от Советского Союза. Сегодня в РФ исследованиями, сопряженными с биоэкономикой, занимаются 47 институтов.
Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.
Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
В июне Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей.
В феврале текущего года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
РОССИЯПромышленностьРФДенис МантуровВладимир ПутинБиоэкономика
 
 
