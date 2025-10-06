https://1prime.ru/20251006/manturov-863225455.html
Мантуров рассказал о нацпроекте по биоэкономике
Мантуров рассказал о нацпроекте по биоэкономике - 06.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о нацпроекте по биоэкономике
Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" в ноябре текущего года внесут в президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию,... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T21:36+0300
2025-10-06T21:36+0300
2025-10-06T21:36+0300
финансы
россия
рф
денис мантуров
владимир путин
биоэкономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/09/840850917_0:90:2949:1749_1920x0_80_0_0_be3b14dc49ee217077702f510d2b7830.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" в ноябре текущего года внесут в президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии международного форума "Биопром". "На прикладном уровне подходы для освоения биокомпетенций в интересах человека консолидирует профильный национальный проект. Он детально проработан и в ноябре будет внесен в президиум совета при президенте по стратегическому развитию", — сказал Мантуров о нацпроекте по биоэкономике. Мантуров добавил, что для достижения сквозной задачи технологического суверенитета в данном направлении необходимо формировать научно-производственные заделы во всех звеньях цепочки создания биопродуктов. "Будем это делать с опорой на собственные возможности, но полностью открыты и для кооперации с иностранными партнерами. Неспроста наша страна занимает активную позицию в работе по биоэкономике на площадках БРИКС и большой двадцатки", - отметил Мантуров. Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда рублей, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики". В июне Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей. В феврале текущего года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
https://1prime.ru/20251006/bioekonomika-863220824.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/09/840850917_122:0:2849:2045_1920x0_80_0_0_605bdbde679dcdd9820b4047cf3113b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, денис мантуров, владимир путин, биоэкономика
Финансы, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Владимир Путин, Биоэкономика
Мантуров рассказал о нацпроекте по биоэкономике
Мантуров: нацпроект по биоэкономике в ноябре внесут в президиум совета при президенте
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" в ноябре текущего года внесут в президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии международного форума "Биопром".
"На прикладном уровне подходы для освоения биокомпетенций в интересах человека консолидирует профильный национальный проект. Он детально проработан и в ноябре будет внесен в президиум совета при президенте по стратегическому развитию", — сказал Мантуров о нацпроекте по биоэкономике.
Мантуров добавил, что для достижения сквозной задачи технологического суверенитета в данном направлении необходимо формировать научно-производственные заделы во всех звеньях цепочки создания биопродуктов.
"Будем это делать с опорой на собственные возможности, но полностью открыты и для кооперации с иностранными партнерами. Неспроста наша страна занимает активную позицию в работе по биоэкономике на площадках БРИКС и большой двадцатки", - отметил Мантуров.
Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда рублей, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.
Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
В июне Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей.
В феврале текущего года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
Реализация нацпроекта по биоэкономике начнется в январе