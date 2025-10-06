https://1prime.ru/20251006/manturov-863225455.html

Мантуров рассказал о нацпроекте по биоэкономике

ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" в ноябре текущего года внесут в президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии международного форума "Биопром". "На прикладном уровне подходы для освоения биокомпетенций в интересах человека консолидирует профильный национальный проект. Он детально проработан и в ноябре будет внесен в президиум совета при президенте по стратегическому развитию", — сказал Мантуров о нацпроекте по биоэкономике. Мантуров добавил, что для достижения сквозной задачи технологического суверенитета в данном направлении необходимо формировать научно-производственные заделы во всех звеньях цепочки создания биопродуктов. "Будем это делать с опорой на собственные возможности, но полностью открыты и для кооперации с иностранными партнерами. Неспроста наша страна занимает активную позицию в работе по биоэкономике на площадках БРИКС и большой двадцатки", - отметил Мантуров. Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда рублей, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики". В июне Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей. В феврале текущего года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.

