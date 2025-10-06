Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Матвиенко заявила, что бюджет должен быть "мускулистым" - 06.10.2025
Матвиенко заявила, что бюджет должен быть "мускулистым"
2025-10-06T12:21+0300
экономика
валентина матвиенко
совет федерации
россия
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Совет Федерации ожидает от бюджета на 2026-2028 годы решения текущих и долгосрочных задач развития страны, бюджет должен быть "мускулистым", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы ожидаем от него (бюджета - ред.) решения как текущих, так и долгосрочных задач развития страны. Вы совершенно правильно отметили, уважаемый Антон Германович , что в современных условиях внешних вызовов главный финансовый документ обязан быть "мускулистым", - сказала она на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов". Глава Совфеда также отметила, что будущий бюджет должен быть "бюджетом четкой приоритизации".
валентина матвиенко, совет федерации, россия
Экономика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации, РОССИЯ
12:21 06.10.2025
 
Матвиенко заявила, что бюджет должен быть "мускулистым"

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Совет Федерации ожидает от бюджета на 2026-2028 годы решения текущих и долгосрочных задач развития страны, бюджет должен быть "мускулистым", заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы ожидаем от него (бюджета - ред.) решения как текущих, так и долгосрочных задач развития страны. Вы совершенно правильно отметили, уважаемый Антон Германович , что в современных условиях внешних вызовов главный финансовый документ обязан быть "мускулистым", - сказала она на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов".
Глава Совфеда также отметила, что будущий бюджет должен быть "бюджетом четкой приоритизации".
ЭкономикаВалентина МатвиенкоСовет ФедерацииРОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала