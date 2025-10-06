Матвиенко рассказала о бюджете на 2026-2028 годы

https://1prime.ru/20251006/matvienko-863202647.html
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Бюджет РФ на 2026-2028 годы предполагает индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей и другие меры поддержки, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Детский бюджет" на ближайшие три года превысит 10 триллионов рублей. Заложены средства на индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей с детьми и многие другие направления", - сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".
