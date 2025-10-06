Матвиенко прокомментировала идею о взносах за ОМС для неработающих

https://1prime.ru/20251006/matvienko-863208419.html

МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Государство не будет принимать никаких непродуманных решений в ущерб населению, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя свою инициативу обязать неработающее трудоспособное население оплачивать обязательное медстрахование. Ранее Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медстрахование, по её словам, эта сумма может составить около 45 тысяч рублей в год. "Возвращаясь к неработающему населению, никто не любит непопулярных мер. Я их озвучила, потому что я делаю это осознанно. И уверена, сейчас на меня накат будет информационный и так далее. Поэтому еще раз хочу сказать, мы никаких непродуманных решений в ущерб населению никогда не примем. Мы, общество - не только власть- общество, должны себе ответить, как правильно и справедливо в этой ситуации поступить", – сказала она в ходе парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". Председатель СФ отметила, что государство будет очень взвешенно подходить к данному вопросу. По её словам, это давно перезревшая проблема, на которую общество должно дать ответ. "Если у человека есть доходы - а они есть, скрытые - тогда надо соучаствовать вместе со всем обществом в оплате определенных взносов в социальные или иные фонды", - констатировала политик.

