Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Матвиенко прокомментировала идею о взносах за ОМС для неработающих - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251006/matvienko-863208419.html
Матвиенко прокомментировала идею о взносах за ОМС для неработающих
Матвиенко прокомментировала идею о взносах за ОМС для неработающих - 06.10.2025, ПРАЙМ
Матвиенко прокомментировала идею о взносах за ОМС для неработающих
Государство не будет принимать никаких непродуманных решений в ущерб населению, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя свою инициативу обязать... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T14:34+0300
2025-10-06T15:01+0300
общество
россия
валентина матвиенко
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/68/827606885_0:94:1501:938_1920x0_80_0_0_a2f8f5320dcd79e406b13e58693a1037.jpg
МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Государство не будет принимать никаких непродуманных решений в ущерб населению, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя свою инициативу обязать неработающее трудоспособное население оплачивать обязательное медстрахование. Ранее Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медстрахование, по её словам, эта сумма может составить около 45 тысяч рублей в год. "Возвращаясь к неработающему населению, никто не любит непопулярных мер. Я их озвучила, потому что я делаю это осознанно. И уверена, сейчас на меня накат будет информационный и так далее. Поэтому еще раз хочу сказать, мы никаких непродуманных решений в ущерб населению никогда не примем. Мы, общество - не только власть- общество, должны себе ответить, как правильно и справедливо в этой ситуации поступить", – сказала она в ходе парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". Председатель СФ отметила, что государство будет очень взвешенно подходить к данному вопросу. По её словам, это давно перезревшая проблема, на которую общество должно дать ответ. "Если у человека есть доходы - а они есть, скрытые - тогда надо соучаствовать вместе со всем обществом в оплате определенных взносов в социальные или иные фонды", - констатировала политик.
https://1prime.ru/20250929/polis-862948019.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/68/827606885_62:0:1437:1031_1920x0_80_0_0_55c2080ad7087283108e17acc192a2e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, валентина матвиенко
Общество , РОССИЯ, Валентина Матвиенко
14:34 06.10.2025 (обновлено: 15:01 06.10.2025)
 
Матвиенко прокомментировала идею о взносах за ОМС для неработающих

Матвиенко заявила, что решение о введении взносов за ОМС не будет необдуманным

© РИА Новости . Михаил Климентьев Валентина Матвиенко
 Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Государство не будет принимать никаких непродуманных решений в ущерб населению, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя свою инициативу обязать неработающее трудоспособное население оплачивать обязательное медстрахование.
Ранее Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медстрахование, по её словам, эта сумма может составить около 45 тысяч рублей в год.
"Возвращаясь к неработающему населению, никто не любит непопулярных мер. Я их озвучила, потому что я делаю это осознанно. И уверена, сейчас на меня накат будет информационный и так далее. Поэтому еще раз хочу сказать, мы никаких непродуманных решений в ущерб населению никогда не примем. Мы, общество - не только власть- общество, должны себе ответить, как правильно и справедливо в этой ситуации поступить", – сказала она в ходе парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".
Председатель СФ отметила, что государство будет очень взвешенно подходить к данному вопросу. По её словам, это давно перезревшая проблема, на которую общество должно дать ответ.
"Если у человека есть доходы - а они есть, скрытые - тогда надо соучаствовать вместе со всем обществом в оплате определенных взносов в социальные или иные фонды", - констатировала политик.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
В России предложили изменить правила выдачи полиса ОМС трудовым мигрантам
29 сентября, 13:40
 
ОбществоРОССИЯВалентина Матвиенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала