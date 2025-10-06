https://1prime.ru/20251006/mestorozhdenie-863205354.html

Роснедра выставили на аукцион месторождение золота в Якутии

2025-10-06T13:13+0300

промышленность

якутия

александр козлов

роснедра

минприроды

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион месторождение Аркачанская площадь с запасами золота и серебра в Якутии, начальная цена - 231 миллион рублей, следует из данных ГИС "Торги". Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 октября, сами торги намечены на 20 ноября. Лицензия предоставляется на 25 лет. Стартовый платеж составляет 230,898 миллиона рублей, а шаг аукциона - 23,09 миллиона рублей. Площадь участка недр - 50,74 квадратного километра. Забалансовые запасы рудного золота для открытой добычи составляет 3,396 миллиона тонн руды и 10,89 тонны золота. При этом в качественного попутного компонента учтены забалансовые запасы серебра в количестве 9,7 тонны. Прогнозные ресурсы золота по категории P1 оцениваются в 16,42 тонны, по категории Р2 - 6,332 тонны, следует из приложения к приказу Якутнедр. Российские недропользователи планируют увеличить вложения в геологоразведку золота в 2025 году на треть - до 103 миллиардов рублей, заявлял в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды Александр Козлов.

якутия

2025

промышленность, якутия, александр козлов, роснедра, минприроды