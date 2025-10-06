https://1prime.ru/20251006/metall-863111628.html

Как "Титаник" на айсберг. Китай загнал мир в ловушку, из которой нет выхода

МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Красноярский завод "Германий" (входит в холдинг "Швабе") приступил к выпуску полированных германиевых пластин для солнечных батарей. Это событие состоялось на фоне наблюдаемых трендов - цены на германий на внутреннем рынке КНР идут вниз и сейчас находятся в районе 2 тысячи долларов за килограмм против максимума в 2,6 тысячи долларов в прошлом году. Напротив, на глобальном рынке германий дорожает на глазах, торгуясь в настоящее время выше 5 тысяч долларов за килограмм по сравнению 1,5-2 тысячами долларов в 2024 году.Подобная противоречивая динамика цен на китайском и мировом рынках обусловлена решением правительства КНР остановить с августа экспорт германия. Собственно, об этом оно заявило еще в 2023 году в ответ на ограничения США и Нидерландов в отношении поставок микросхем и оборудования для их серийного производства.В следующем году вывоз германия стал сокращаться, правда, нашлись трейдеры, сумевшие продавать из Китая не чистый элемент, а его соединения. В США предупреждения не услышали и теперь экспорт полностью заблокирован. Влияние его прекращения ощутили потребители германия по всему свету – его теперь днем с огнем не сыщешь.Германий критически важен для изготовления оптической и электронной техники, альтернативной энергетики. Его соединения используются для выпуска систем инфракрасного наведения и приборов ночного видения, спектрометров и микроскопов, оптического волокна и гетероструктурных биполярных транзисторов, солнечных элементов. Проще говоря, без него не могут обойтись ни гражданская индустрия, ни оборонно-промышленный комплекс.Вместе с тем, у германия весьма парадоксальная минерально-сырьевая база – значительные его концентрации выявлены в месторождения свинцовых, цинковые, железных и медных руд и, как не странно звучит, в углях (не зря геологи его называют угольным элементом). Именно из углей германий получают в России, то же самое делают в КНР, извлекая его еще и из цинкового сырья.В складывающейся ситуации пострадали, прежде всего, США – там вообще не производится германий, зато его импорт (в чистом виде и в соединениях) превышает 30 тонн в год. Не верящие в подобный факт могут заглянуть в материалы Геологической службы США, она же зафиксировала рекордный выпуск германия в стране в 2000 году - он тогда составил 23 тонны (на планете тогда было произведено 44 тонны) и закуплено за границей 8,2 тысяч тонн.Исчезновение выпуска германия в США является отражением политики ее властей, приведшей к сворачиванию национальной цветной металлургии. В настоящее время германиевый концентрат получают только на одном цинковом предприятии, принадлежащем европейскому Nystar, отправляя его на переработку за пределы страны. В США лишь в скромных объемах производят тетрахлорид германия и германиевые подложки.Правда, три года назад правительство США, раскручивая очередной виток политического и экономического противостояния с Китаем, спохватились, заговорив о необходимости импортозамещения. Агентство оборонной логистики США поспешно объявило о старте программы строительства мощностей по извлечению германия из отходов в объеме 2,2-3 тонн в год. Стоящее над ним Министерство обороны США в 2024 году предоставило компании 5N+ Semiconductors "огромный" грант в размере 14,4 млн долларов для увеличения ею выпуска германиевых подложек. После чего технологический суверенитет "оборонки", очевидно, был достигнут и никаким проектам денег не выделяли.Зато умнее оказались за океаном - южнокорейский металлургический гигант Korea Zinc недавно подписал меморандум о взаимопонимании с оборонным концерном Lockhead Martin, касающийся поставок для него германия. Он полностью отвечает амбициозным интересам Korea Zinc, намеревающийся инвестировать более 100 млн долларов в создание и запуск в 2028 году производства мощностью 10 тонн германия в год. Korea Zinc - лидер по выпуску цинка, в будущем станет таковым и по германию.Помимо Korea Zinc, Nystar изучает перспективы производства чистого германия на своем американском цинковом заводе. Впрочем, он заявлял о данном желании еще в 2022 году, намереваясь выпускать 40 тонн германия в год. Воз и ныне там.В результате США налетели на последствия конфронтации с КНР словно "Титаник" на айсберг. Хотя справедливости ради отмечу, что и Европейский Союз далеко не лучшем положении - в нем германий производят в Бельгии и Германии, извлекая его из отходов и продавая европейским клиентам, приличные объемы отгружаются в США. Вот только месторождений германия в Европейском Союзе не выявлено, приходиться полагаться на техногенное сырье. Недаром бельгийский Umicore в 2023 году договорился с конголезской Gecamines о закупках у нее германиевого концентрата, получаемого из хвостов обогащения рудника Big Hill.Германий в России выпускают два предприятия, сырьем служат угли, и надо отдать должно тем, кто работает на них, обеспечивая их стабильное функционирование - они оба стратегически важны для национальной безопасности нашего государства.Перспективы же глобального рынка германия выглядят благоприятными - спрос на него со стороны ключевых отраслей будет расширяться. Исследования отечественных ученых, синтезировавших новый анодный материал на основе сульфида германия для натрий-ионных аккумуляторов, могущих выдерживать большое число циклов зарядки на высоких скоростях, способны его подхлестнуть, взвинчивая цены в стратосферу - они вполне могут добежать до 15 тыс. долларов за килограмм в ближайшие несколько лет. Остается посочувствовать США и их союзникам, вовремя не позаботившимся о германиевом суверенитете - им надо платить за угольный элемент втридорога.

