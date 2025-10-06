Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин выплатил купон по евробондам на 6,9 миллиарда рублей - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251006/minfin-863211776.html
Минфин выплатил купон по евробондам на 6,9 миллиарда рублей
Минфин выплатил купон по евробондам на 6,9 миллиарда рублей - 06.10.2025, ПРАЙМ
Минфин выплатил купон по евробондам на 6,9 миллиарда рублей
Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, номинированному в долларах, на сумму 6,9 миллиарда рублей,... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T16:09+0300
2025-10-06T16:09+0300
финансы
россия
рф
сша
минфин
нрд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860656301_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_4be7cdfd0cf01e2854be451bf2f2cfae.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, номинированному в долларах, на сумму 6,9 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 6,9 миллиарда рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов США)", - сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
https://1prime.ru/20250815/tsb-860769768.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860656301_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_dcd506f6b3f8782818beb3b0d689939b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, сша, минфин, нрд
Финансы, РОССИЯ, РФ, США, Минфин, НРД
16:09 06.10.2025
 
Минфин выплатил купон по евробондам на 6,9 миллиарда рублей

Минфин России выплатил купон по евробондам с погашением в 2042 году на 6,9 млрд рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, номинированному в долларах, на сумму 6,9 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 6,9 миллиарда рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов США)", - сообщил Минфин.
Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
ЦБ подсчитал долю нерезидентов в евробондах России за второй квартал
15 августа, 16:19
 
ФинансыРОССИЯРФСШАМинфинНРД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала