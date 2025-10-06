https://1prime.ru/20251006/minfin-863211776.html

Минфин выплатил купон по евробондам на 6,9 миллиарда рублей

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, номинированному в долларах, на сумму 6,9 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 6,9 миллиарда рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов США)", - сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

