Российский рынок акций обновил программу-минимум

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опустился к минимальным значениям с декабря прошлого года и на старте недели борется за удержание над 2600 п. После волны фиксации прибыли рынок перепродан и очень нуждается в драйверах для отскока.Пока негатив явно преобладает. Геополитическая ситуация осложнилась – риторика ужесточилась как со стороны западного истеблишмента, так и со стороны российских властей. В то же время инвесторы примиряются с мыслью о том, что жесткие денежно-кредитные условия с нами будут дольше, чем предполагалось, и на октябрьском заседании возможно сохранение ключевой ставки на уровне 17%, а к концу года она может опуститься лишь на 100 б.п. Рыночная конъюнктура в начале недели оказывает поддержку российскому рынку акций – нефть, как и большинство других сырьевых товаров, в плюсе. Баррель Brent вернулся выше $65. Члены ОПЕК+ по итогам встречи в минувшие выходные приняли решение нарастить квоты нефтедобычи в ноябре на 137 тыс./барр. в сутки. Рынок этого ждал, и котировки "черного золота" пошли в рост по факту новостей. Рубль между тем постепенно отступает – юань на Мосбирже превысил 11,5, доллар на межбанке приблизился к 83. Фундаментальные факторы давления – эффект от снижения учетной ставки, восстановление импорта и спроса, санкционный дисконт на реализуемую нефть развивают умеренный девальвационный сценарий. Продажи валюты в рамках бюджетного правила в октябре сокращаются примерно на 8% в сравнении с предыдущим месячным периодом. На мировых рынках торги проходят в отсутствие ориентира в КНР – местные биржи закрыты до середины недели в связи с национальными праздниками. В США инвесторы в ожидании заседания ФРС и снижения процентных ставок и практически игнорируют шатдаун федерального правительства. На неделе запланированы выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и публикация протоколов FOMC. Программа минимум для российского рынка – удержаться над 2600 п. Без ухудшения внешнего фона возможно формирование отскока в направлении 2680 п., а позитивные сигналы способны подкинуть бенчмарк выше 2700 п. в течение одной сессии. В ближайшие дни через дивидендный гэп пройдут акции Т-Технологий, НОВАТЭКа, Банка Санкт-Петербург, ОзонФарм, Авангарда, НКХП. В середине недели Росстат представит оперативные данные по инфляции.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опустился к минимальным значениям с декабря прошлого года и на старте недели борется за удержание над 2600 п. После волны фиксации прибыли рынок перепродан и очень нуждается в драйверах для отскока.
Биржи США растут на ожиданиях снижения ставки ФРС
3 октября, 17:31
Пока негатив явно преобладает. Геополитическая ситуация осложнилась – риторика ужесточилась как со стороны западного истеблишмента, так и со стороны российских властей. В то же время инвесторы примиряются с мыслью о том, что жесткие денежно-кредитные условия с нами будут дольше, чем предполагалось, и на октябрьском заседании возможно сохранение ключевой ставки на уровне 17%, а к концу года она может опуститься лишь на 100 б.п.
Рыночная конъюнктура в начале недели оказывает поддержку российскому рынку акций – нефть, как и большинство других сырьевых товаров, в плюсе. Баррель Brent вернулся выше $65. Члены ОПЕК+ по итогам встречи в минувшие выходные приняли решение нарастить квоты нефтедобычи в ноябре на 137 тыс./барр. в сутки. Рынок этого ждал, и котировки "черного золота" пошли в рост по факту новостей.
Рубль между тем постепенно отступает – юань на Мосбирже превысил 11,5, доллар на межбанке приблизился к 83. Фундаментальные факторы давления – эффект от снижения учетной ставки, восстановление импорта и спроса, санкционный дисконт на реализуемую нефть развивают умеренный девальвационный сценарий.
Продажи валюты в рамках бюджетного правила в октябре сокращаются примерно на 8% в сравнении с предыдущим месячным периодом.
На мировых рынках торги проходят в отсутствие ориентира в КНР – местные биржи закрыты до середины недели в связи с национальными праздниками. В США инвесторы в ожидании заседания ФРС и снижения процентных ставок и практически игнорируют шатдаун федерального правительства. На неделе запланированы выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и публикация протоколов FOMC.
Программа минимум для российского рынка – удержаться над 2600 п. Без ухудшения внешнего фона возможно формирование отскока в направлении 2680 п., а позитивные сигналы способны подкинуть бенчмарк выше 2700 п. в течение одной сессии. В ближайшие дни через дивидендный гэп пройдут акции Т-Технологий, НОВАТЭКа, Банка Санкт-Петербург, ОзонФарм, Авангарда, НКХП. В середине недели Росстат представит оперативные данные по инфляции.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.