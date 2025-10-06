https://1prime.ru/20251006/mishustin-863198071.html
Правительство подготовило меры по совершенствованию конкурентной среды
Правительство подготовило меры по совершенствованию конкурентной среды - 06.10.2025, ПРАЙМ
Правительство подготовило меры по совершенствованию конкурентной среды
Кабмин подготовил дорожную карту по совершенствованию конкурентной среды в России на ближайшие 5 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T10:55+0300
2025-10-06T10:55+0300
2025-10-06T10:55+0300
экономика
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Кабмин подготовил дорожную карту по совершенствованию конкурентной среды в России на ближайшие 5 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительством подготовлено продолжение дорожной карты совершенствования конкурентной среды в стране на ближайшие пять лет", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Премьер отметил, что дорожная карта включает в себя конкретные меры по совершенствованию конкурентной среды в образовании, здравоохранении, транспорте, торговле, в агропромышленном комплексе, в других секторах. "Важно, чтобы все намеченные мероприятия были выполнены в срок. От этого зависит развитие нашей страны и экономики", - подчеркнул Мишустин.
https://1prime.ru/20250821/rabotaru-861022785.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_2a48b192bda18c33a0221d01948cb1af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
Правительство подготовило меры по совершенствованию конкурентной среды
Правительство подготовило дорожную карту по совершенствованию конкурентной среды
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Кабмин подготовил дорожную карту по совершенствованию конкурентной среды в России на ближайшие 5 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительством подготовлено продолжение дорожной карты совершенствования конкурентной среды в стране на ближайшие пять лет", - сказал Мишустин
в ходе совещания с вице-премьерами.
Премьер отметил, что дорожная карта включает в себя конкретные меры по совершенствованию конкурентной среды в образовании, здравоохранении, транспорте, торговле, в агропромышленном комплексе, в других секторах.
"Важно, чтобы все намеченные мероприятия были выполнены в срок. От этого зависит развитие нашей страны и экономики", - подчеркнул Мишустин.
Опрос показал, как российские компании стимулируют конкуренцию