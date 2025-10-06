Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство подготовило меры по совершенствованию конкурентной среды - 06.10.2025, ПРАЙМ
Правительство подготовило меры по совершенствованию конкурентной среды
Правительство подготовило меры по совершенствованию конкурентной среды - 06.10.2025, ПРАЙМ
Правительство подготовило меры по совершенствованию конкурентной среды
Кабмин подготовил дорожную карту по совершенствованию конкурентной среды в России на ближайшие 5 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T10:55+0300
2025-10-06T10:55+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Кабмин подготовил дорожную карту по совершенствованию конкурентной среды в России на ближайшие 5 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительством подготовлено продолжение дорожной карты совершенствования конкурентной среды в стране на ближайшие пять лет", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Премьер отметил, что дорожная карта включает в себя конкретные меры по совершенствованию конкурентной среды в образовании, здравоохранении, транспорте, торговле, в агропромышленном комплексе, в других секторах. "Важно, чтобы все намеченные мероприятия были выполнены в срок. От этого зависит развитие нашей страны и экономики", - подчеркнул Мишустин.
10:55 06.10.2025
 
Правительство подготовило меры по совершенствованию конкурентной среды

Правительство подготовило дорожную карту по совершенствованию конкурентной среды

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Кабмин подготовил дорожную карту по совершенствованию конкурентной среды в России на ближайшие 5 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительством подготовлено продолжение дорожной карты совершенствования конкурентной среды в стране на ближайшие пять лет", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Премьер отметил, что дорожная карта включает в себя конкретные меры по совершенствованию конкурентной среды в образовании, здравоохранении, транспорте, торговле, в агропромышленном комплексе, в других секторах.
"Важно, чтобы все намеченные мероприятия были выполнены в срок. От этого зависит развитие нашей страны и экономики", - подчеркнул Мишустин.
