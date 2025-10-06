Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пензенский производитель молока разработал новую торговую политику - 06.10.2025
Пензенский производитель молока разработал новую торговую политику
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Пензенский производитель молока "Пачелмское хозяйство" (входит в ГК "Русмолко") исполнил требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и разработал новую торговую политику, сообщило ведомство. Ранее служба установила, что производитель занимает доминирующее положение на рынке сырого молока в регионе. В 2024 году "Пачелмское хозяйство" устанавливало для контрагентов разные цены на товар, что, по мнению службы, могло содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство выдало предупреждение производителю. "Пензенский производитель молока "Пачелмское хозяйство" исполнил предупреждение ФАС. По требованию ведомства компания разработала торговую политику и согласовала ее со службой", - говорится в сообщении ФАС. Там уточнили, что документ предусматривает расчет и установление единой для всех потребителей базовой цены реализации сырого молока на экономически обоснованном уровне, основания для предоставления скидок, порядок заключения договоров поставки на недискриминационных условиях, а также требования к контрагентам. "Организация планирует довести торговую политику до сведения контрагентов и разместить ее на официальном сайте управляющей компании ООО "Пачелмское хозяйство", - добавили в ФАС. Подчеркивается, что принятие торговой политики позволит снизить риски нарушения антимонопольного законодательства на рынке сырья для производства социально значимой молочной продукции со стороны организаций, входящих в ГК "Русмолко" и осуществляющих деятельность на территории Пензенской области.
16:19 06.10.2025
 
Пензенский производитель молока разработал новую торговую политику

Пензенский производитель молока "Пачелмское хозяйство" разработал новую торговую политику

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Пензенский производитель молока "Пачелмское хозяйство" (входит в ГК "Русмолко") исполнил требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и разработал новую торговую политику, сообщило ведомство.
Ранее служба установила, что производитель занимает доминирующее положение на рынке сырого молока в регионе. В 2024 году "Пачелмское хозяйство" устанавливало для контрагентов разные цены на товар, что, по мнению службы, могло содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство выдало предупреждение производителю.
"Пензенский производитель молока "Пачелмское хозяйство" исполнил предупреждение ФАС. По требованию ведомства компания разработала торговую политику и согласовала ее со службой", - говорится в сообщении ФАС.
Там уточнили, что документ предусматривает расчет и установление единой для всех потребителей базовой цены реализации сырого молока на экономически обоснованном уровне, основания для предоставления скидок, порядок заключения договоров поставки на недискриминационных условиях, а также требования к контрагентам.
"Организация планирует довести торговую политику до сведения контрагентов и разместить ее на официальном сайте управляющей компании ООО "Пачелмское хозяйство", - добавили в ФАС.
Подчеркивается, что принятие торговой политики позволит снизить риски нарушения антимонопольного законодательства на рынке сырья для производства социально значимой молочной продукции со стороны организаций, входящих в ГК "Русмолко" и осуществляющих деятельность на территории Пензенской области.
