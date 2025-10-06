https://1prime.ru/20251006/mosbirzha-863198553.html

Мосбиржа в 2026 году проведет несколько торговых сессий в выходные

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Московская биржа в 2026 году проведет четыре торговых сессии в новогодние каникулы, а также в нерабочие дни 9 марта и 11 мая, сообщила торговая площадка. "Московская биржа определила регламент работы рынков в период государственных праздников в 2026 году. В официальные выходные дни 5–6, 8–9 января, 9 марта и 11 мая 2026 года торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)", - сообщает Мосбиржа. В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проходить по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами today) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок, поясняет биржа. Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке СПФИ в указанные даты будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях, за исключением депозитной маржи, также сообщает торговая площадка. "В дни официальных государственных праздников 1–4 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября и 31 декабря 2026 года торги на рынках Московской биржи не проводятся. В остальные дни 2025 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию", - говорится в сообщении. Расписание торгов в выходные (дополнительная торговая сессия выходного дня) на рынке акций и срочном рынке в 2026 году будет опубликовано дополнительно, резюмирует Мосбиржа.

