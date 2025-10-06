Жительница Новокузнецка отдала мошенникам 47 миллионов рублей

https://1prime.ru/20251006/moshenniki-863214853.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860528711_0:252:2230:1506_1920x0_80_0_0_b34d02cb7cbc66347905e62430964e64.jpg
КЕМЕРОВО, 6 окт – ПРАЙМ. Жительница Новокузнецка передала аферистам 47 миллионов рублей, курьеров задержали полицейские, возбуждено дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. "Полицейские выяснили, что в середине сентября горожанке по мессенджеру позвонила незнакомка, которая представилась заместителем председателя правления Центрального банка РФ и предупредила о том, что новокузнечанке будет звонить следователь. В дальнейшем, представляясь работниками банковской сферы, надзорных и правоохранительных органов, злоумышленники запугали женщину, будто преступники получили доступ к ее счетам и финансовым документам", – говорится в сообщении. По словам звонивших, квартира жительницы Новокузнецка оказалась в залоге, а от ее имени якобы поступают деньги за границу. "Для пресечения противоправных действий мошенники убедили собеседницу снять все накопления и перевести их на "безопасный счет". Несмотря на то, что горожанка знала о такой схеме обмана из СМИ, она поверила… и в течение 2 недель 5 раз передавала курьеру деньги, часть которых получила в наследство после смерти родственника, часть взяла в долг. Общая сумма составила около 47 миллионов рублей", – сообщили в ведомстве. Уточняется, что в ходе работы с потерпевшей полицейские выяснили, что аферисты вынуждают ее продать автомобиль и передать очередную сумму курьеру. "Оперативники разработали спецмероприятие по задержанию злоумышленников. С поличным были задержаны курьер, прибывший за деньгами, а также два его сообщника, жители Прокопьевска в возрасте от 26 до 40 лет", – сообщили в полицейском главке. Предварительно установлено, что подозреваемые нашли криминальный заработок в мессенджере. Один из задержанных приходил к новокузнечанке и, назвав заранее обозначенное кодовое слово, получал от нее разные суммы денег, которые передавал сообщникам. "Следователем отдела полиции "Левобережный" УМВД России по городу Новокузнецку возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. По ходатайству следователя фигуранты заключены под стражу", – сообщили в ведомстве.
