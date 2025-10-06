https://1prime.ru/20251006/ndfl-863201750.html
Комитет Госдумы одобрил продление особенностей уплаты НДФЛ при ГОЗ
2025-10-06T12:10+0300
экономика
россия
госдума
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, продлевающий на следующий год мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), на рассмотрение Думы его планируется вынести 8 октября. Документ внесен правительством РФ. Он продлевает до конца 2026 года приостановку действия нормы об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате труда с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке головному исполнителю (исполнителю) гособоронзаказа. Это позволит избежать кассовых разрывов и срыва выплат по гособоронзаказу, поясняется там. Действующее налоговое законодательство предусматривает с 1 января 2023 года уплату налогов и страховых взносов единым налоговым платежом на единый налоговый счет. А закон о гособоронзаказе допускает списание средств на оплату труда с отдельного счета только при условии одновременной уплаты НДФЛ и страховых взносов. Однако внедренный в законодательство институт единого налогового платежа, согласно пояснительной записке, "делает невыполнимым" это требование. Поэтому ранее власти РФ приостановили это требование для исполнителей гособоронзаказа сначала на 2023-2024 годы, а затем и на 2025 год. Законопроект продлевает этот мораторий еще на год.
рф
