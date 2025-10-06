Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Японский Nikkei 225 обновил рекорд - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251006/nikkei-863200341.html
Японский Nikkei 225 обновил рекорд
Японский Nikkei 225 обновил рекорд - 06.10.2025, ПРАЙМ
Японский Nikkei 225 обновил рекорд
Японский фондовый индекс Nikkei 225 в понедельник вырос почти на 5%, впервые поднявшись выше 48 тысяч пунктов, после назначения главы правящей в стране партии,... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T11:46+0300
2025-10-06T11:46+0300
экономика
рынок
торги
индексы
япония
гонконг
австралия
nikkei 225
hang seng index
shenzhen composite
https://cdnn.1prime.ru/img/76045/74/760457400_0:205:2829:1796_1920x0_80_0_0_3d0a3259fe33d853969dcb84d8f841ad.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в понедельник вырос почти на 5%, впервые поднявшись выше 48 тысяч пунктов, после назначения главы правящей в стране партии, индексы Гонконга и Австралии сократились, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов понедельника гонконгский индекс Hang Seng Index сократился на 0,67% - до 26 957,77 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 снизился на 0,07% - до 8 981,4 пункта, японский Nikkei 225 - поднялся на 4,75%, до 47 944,76 пункта. Максимально в ходе торгов японский индекс достигал 48 150,04 пункта, предыдущий рекорд в 45 852,75 пункта был установлен 19 сентября. В понедельник торги в Китае и Южной Корее снова не проводятся в связи с выходными днями. По итогам последних торгов, во вторник, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52%, до 3 882,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,44%, до 2 519,42 пункта. В четверг южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 2,7% - до 3 549,21 пункта. Пост премьер-министра впервые за историю Японии займет женщина - победительница на выборах главы правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити.
https://1prime.ru/20251006/indeks-863198248.html
япония
гонконг
австралия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76045/74/760457400_81:0:2748:2000_1920x0_80_0_0_de498f660235839856514eee3c800f2d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, япония, гонконг, австралия, nikkei 225, hang seng index, shenzhen composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, ГОНКОНГ, АВСТРАЛИЯ, Nikkei 225, Hang Seng Index, Shenzhen Composite
11:46 06.10.2025
 
Японский Nikkei 225 обновил рекорд

Индекс Nikkei 225 впервые поднялся выше 48 тысяч пунктов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБиржевые торги
Биржевые торги - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Биржевые торги. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в понедельник вырос почти на 5%, впервые поднявшись выше 48 тысяч пунктов, после назначения главы правящей в стране партии, индексы Гонконга и Австралии сократились, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов понедельника гонконгский индекс Hang Seng Index сократился на 0,67% - до 26 957,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,07% - до 8 981,4 пункта, японский Nikkei 225 - поднялся на 4,75%, до 47 944,76 пункта.
Максимально в ходе торгов японский индекс достигал 48 150,04 пункта, предыдущий рекорд в 45 852,75 пункта был установлен 19 сентября.
В понедельник торги в Китае и Южной Корее снова не проводятся в связи с выходными днями. По итогам последних торгов, во вторник, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52%, до 3 882,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,44%, до 2 519,42 пункта. В четверг южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 2,7% - до 3 549,21 пункта.
Пост премьер-министра впервые за историю Японии займет женщина - победительница на выборах главы правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити.
Котировки
Индекс CAC 40 снизился после отставки премьера Франции
10:57
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЯПОНИЯГОНКОНГАВСТРАЛИЯNikkei 225Hang Seng IndexShenzhen Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала