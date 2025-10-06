https://1prime.ru/20251006/nikkei-863200341.html

Японский Nikkei 225 обновил рекорд

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в понедельник вырос почти на 5%, впервые поднявшись выше 48 тысяч пунктов, после назначения главы правящей в стране партии, индексы Гонконга и Австралии сократились, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов понедельника гонконгский индекс Hang Seng Index сократился на 0,67% - до 26 957,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,07% - до 8 981,4 пункта, японский Nikkei 225 - поднялся на 4,75%, до 47 944,76 пункта. Максимально в ходе торгов японский индекс достигал 48 150,04 пункта, предыдущий рекорд в 45 852,75 пункта был установлен 19 сентября. В понедельник торги в Китае и Южной Корее снова не проводятся в связи с выходными днями. По итогам последних торгов, во вторник, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52%, до 3 882,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,44%, до 2 519,42 пункта. В четверг южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 2,7% - до 3 549,21 пункта. Пост премьер-министра впервые за историю Японии займет женщина - победительница на выборах главы правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити.

