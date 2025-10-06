https://1prime.ru/20251006/novgorod-863190671.html

В Нижнем Новгороде открывается "Книжная неделя"

В Нижнем Новгороде открывается "Книжная неделя" - 06.10.2025, ПРАЙМ

В Нижнем Новгороде открывается "Книжная неделя"

"Книжная неделя" впервые открывается в Нижнем Новгороде, в программе запланированы Первая нижегородская книжная ярмарка, более 50 встреч с писателями, акция... | 06.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. "Книжная неделя" впервые открывается в Нижнем Новгороде, в программе запланированы Первая нижегородская книжная ярмарка, более 50 встреч с писателями, акция "День Белого цветка" и другие события, которые состоятся с 6 по 12 октября. "Книжная неделя" начнется с открытия Международного литературного фестиваля имени М. Горького в Доме Народного единства, в рамках фестиваля также состоится вручение наград международной литературной премии "Данко". Основным событием книжной недели станет Первая нижегородская книжная ярмарка, проводящаяся по поручению президента РФ Владимира Путина в пассаже Главного ярмарочного дома с 10 по 12 октября. Насыщенная программа включает встречи с писателями, интерактивы, лекции, мастер-классы, презентации книг. Более 65 ведущих издательств Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов представят гостям ярмарки новинки художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы на любой вкус. Гости смогут приобрести более 3 тысяч книжных изданий по специальным ценам и посетить более 50 встреч с авторами, отметили организаторы. В Гербовом зале Главного ярмарочного дома в 16.00 10 октября начнётся творческая встреча с писателем Захаром Прилепиным. Кроме того, 10 и 11 октября на ярмарке состоится вечер Z-поэзии, круглый стол "Z-проза", презентация книги Ирины Бугрышевой "Я трогаю войну руками". Вход на мероприятия свободный. Кроме того, 10 октября в пассаже Главного ярмарочного дома состоится благотворительная акция "День Белого Цветка", которая в этом году пройдет в Нижегородской области в четвертый раз. Одним из инициаторов возрождения и проведения акции выступает Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" под руководством председателя наблюдательного совета фонда кандидата исторических наук Анны Громовой. В рамках благотворительной акции с 13.00 до 20.00 в Главном ярмарочном доме будет работать благотворительная ярмарка с мастер-классами, а также передвижная стендовая выставка фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", посвященная Александру I, добавили организаторы. На следующий день, 11 октября, на площади перед Нижегородской ярмаркой состоится праздничное чаепитие для детей и взрослых с героями нового художественного фильма "Алиса в стране чудес". Кроме того, в рамках мероприятий на ярмарке запланирована работа выездного секретариата региональных отделений Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" в Приволжском федеральном округе.

