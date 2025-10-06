Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На развитие образования в 2026 году выделят более 669 миллиардов рублей - 06.10.2025
На развитие образования в 2026 году выделят более 669 миллиардов рублей
На развитие образования в 2026 году выделят более 669 миллиардов рублей - 06.10.2025, ПРАЙМ
На развитие образования в 2026 году выделят более 669 миллиардов рублей
На реализацию государственной программы развития образования в 2026 году планируется выделить 669,1 миллиарда рублей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T18:40+0300
2025-10-06T18:40+0300
россия
общество
рф
сергей кравцов
минпросвещения
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. На реализацию государственной программы развития образования в 2026 году планируется выделить 669,1 миллиарда рублей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "В проекте федерального закона на реализацию государственной программы развития образования на 2026 год предусмотрено 669 миллиардов рублей 100 миллионов рублей, идет увеличение", - сказал министр на заседании комитета Государственной Думы по просвещению. Кравцов добавил, что в 2027 году планируется выделить 719,5 миллиарда рублей, а в 2028 году - 806,9 миллиарда рублей. "Я хочу сказать, что, несмотря на все определенные сложности, мы сбалансировали бюджет и даже у нас есть рост", - заключил министр.
рф
россия, общество, рф, сергей кравцов, минпросвещения
РОССИЯ, Общество , РФ, Сергей Кравцов, Минпросвещения
18:40 06.10.2025
 
На развитие образования в 2026 году выделят более 669 миллиардов рублей

© РИА Новости . Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. На реализацию государственной программы развития образования в 2026 году планируется выделить 669,1 миллиарда рублей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"В проекте федерального закона на реализацию государственной программы развития образования на 2026 год предусмотрено 669 миллиардов рублей 100 миллионов рублей, идет увеличение", - сказал министр на заседании комитета Государственной Думы по просвещению.
Кравцов добавил, что в 2027 году планируется выделить 719,5 миллиарда рублей, а в 2028 году - 806,9 миллиарда рублей.
"Я хочу сказать, что, несмотря на все определенные сложности, мы сбалансировали бюджет и даже у нас есть рост", - заключил министр.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Мишустин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на развитие образования
1 октября, 16:36
 
РОССИЯ Общество РФ Сергей Кравцов Минпросвещения
 
 
