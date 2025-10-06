Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Матвиенко призвала снять с регионов долю нагрузки по оплате ОМС - 06.10.2025
Матвиенко призвала снять с регионов долю нагрузки по оплате ОМС
Матвиенко призвала снять с регионов долю нагрузки по оплате ОМС - 06.10.2025, ПРАЙМ
Матвиенко призвала снять с регионов долю нагрузки по оплате ОМС
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила скорректировать подходы, чтобы снять с регионов долю нагрузки по оплате медицинской страховки для... | 06.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила скорректировать подходы, чтобы снять с регионов долю нагрузки по оплате медицинской страховки для неработающего населения. "Ещё один чувствительный момент – оплата медицинской страховки за неработающее население. Мы понимаем, что среди них немало людей трудоспособного возраста, которые якобы не работают и, соответственно, не платят никаких взносов за свое медицинское обслуживание. Бремя по выплатам ложится на плечи субъектов федерации. И я считаю, что здесь нужно скорректировать подходы, не нарушая права граждан, прописанных в нашей конституции. Тем не менее, чтобы была справедливость, и чтобы снять долю вот этой несправедливой нагрузки с бюджетов регионов" - сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".
12:49 06.10.2025
 
Матвиенко призвала снять с регионов долю нагрузки по оплате ОМС

Матвиенко призвала облегчить регионам нагрузку по оплате ОМС за неработающих

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила скорректировать подходы, чтобы снять с регионов долю нагрузки по оплате медицинской страховки для неработающего населения.
"Ещё один чувствительный момент – оплата медицинской страховки за неработающее население. Мы понимаем, что среди них немало людей трудоспособного возраста, которые якобы не работают и, соответственно, не платят никаких взносов за свое медицинское обслуживание. Бремя по выплатам ложится на плечи субъектов федерации. И я считаю, что здесь нужно скорректировать подходы, не нарушая права граждан, прописанных в нашей конституции. Тем не менее, чтобы была справедливость, и чтобы снять долю вот этой несправедливой нагрузки с бюджетов регионов" - сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".
Заголовок открываемого материала