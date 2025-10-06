https://1prime.ru/20251006/oms-863204047.html

Матвиенко призвала снять с регионов долю нагрузки по оплате ОМС

Матвиенко призвала снять с регионов долю нагрузки по оплате ОМС - 06.10.2025, ПРАЙМ

Матвиенко призвала снять с регионов долю нагрузки по оплате ОМС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила скорректировать подходы, чтобы снять с регионов долю нагрузки по оплате медицинской страховки для... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T12:49+0300

2025-10-06T12:49+0300

2025-10-06T12:49+0300

экономика

бизнес

россия

валентина матвиенко

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/82735/52/827355295_0:118:3071:1845_1920x0_80_0_0_cf8ba4539cbcb4e1920b276254d60e6f.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила скорректировать подходы, чтобы снять с регионов долю нагрузки по оплате медицинской страховки для неработающего населения. "Ещё один чувствительный момент – оплата медицинской страховки за неработающее население. Мы понимаем, что среди них немало людей трудоспособного возраста, которые якобы не работают и, соответственно, не платят никаких взносов за свое медицинское обслуживание. Бремя по выплатам ложится на плечи субъектов федерации. И я считаю, что здесь нужно скорректировать подходы, не нарушая права граждан, прописанных в нашей конституции. Тем не менее, чтобы была справедливость, и чтобы снять долю вот этой несправедливой нагрузки с бюджетов регионов" - сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

https://1prime.ru/20250929/polis-862948019.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, валентина матвиенко, совет федерации