Матвиенко предложила обязать неработающих платить взносы за ОМС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающих платить взносы за обязательное медстрахование. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T14:19+0300
2025-10-06T14:19+0300
2025-10-06T15:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82735/53/827355301_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_6908f085e0b1584cce3e30652232f03e.jpg
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающих платить взносы за обязательное медстрахование."У меня есть такая идея. Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве - они могут 2 месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?" — сказала она на парламентских слушаниях по вопросам федерального бюджета. Матвиенко отметила, что любой здоровый человек сможет заплатить эту сумму. Она назвала ее небольшими средствами.Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что в Россия расходует большие деньги на неработающее население. Часть из них идет на важные категории россиян: детей, пенсионеров, инвалидов. Однако немалая доля бюджета обслуживает трудоспособных, но неработающих людей без определенных источников дохода, которые могут заниматься и теневой деятельностью, указала политикМатвиенко добавила, что работающие граждане фактически содержат этот слой населения. По ее словам, новые правила позволят снизить нагрузку с региональных бюджетов.
