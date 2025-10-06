https://1prime.ru/20251006/oms-863208031.html

Матвиенко предложила обязать неработающих платить взносы за ОМС

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающих платить взносы за обязательное медстрахование."У меня есть такая идея. Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве - они могут 2 месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?" — сказала она на парламентских слушаниях по вопросам федерального бюджета. Матвиенко отметила, что любой здоровый человек сможет заплатить эту сумму. Она назвала ее небольшими средствами.Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что в Россия расходует большие деньги на неработающее население. Часть из них идет на важные категории россиян: детей, пенсионеров, инвалидов. Однако немалая доля бюджета обслуживает трудоспособных, но неработающих людей без определенных источников дохода, которые могут заниматься и теневой деятельностью, указала политикМатвиенко добавила, что работающие граждане фактически содержат этот слой населения. По ее словам, новые правила позволят снизить нагрузку с региональных бюджетов.

