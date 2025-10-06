Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
OpenAI может купить до десяти процентов AMD - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251006/openai-863209202.html
OpenAI может купить до десяти процентов AMD
OpenAI может купить до десяти процентов AMD - 06.10.2025, ПРАЙМ
OpenAI может купить до десяти процентов AMD
Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, договорилась о возможности покупки доли у компании Advanced Micro Devices (AMD) примерно в 10%, а... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T14:52+0300
2025-10-06T14:52+0300
бизнес
технологии
сша
amd
openai
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/25/841302598_0:93:1921:1173_1920x0_80_0_0_51e697c2a04864378a44e46292365c25.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, договорилась о возможности покупки доли у компании Advanced Micro Devices (AMD) примерно в 10%, а также получении вычислительных мощностей на 6 гигаватт, следует из сообщения OpenAI. "AMD⁠ и OpenAI сегодня объявили о заключении соглашения на 6 гигаватт для обеспечения работы инфраструктуры искусственного интеллекта нового поколения OpenAI... В рамках соглашения... AMD выпустила OpenAI варрант на приобретение до 160 миллионов обыкновенных акций AMD", - говорится в релизе. Право на приобретение акций будет поставляться по мере достижения определенных этапов, где первый транш будет предоставлен при первоначальном развертывании мощностей на 1 гигаватт, а дополнительные - по мере увеличения объема закупок до 6 гигаватт, указывается в релизе. Отмечается, что мощности будут предоставлены за счет процессоров AMD Instinct, и развертывание первого этапа на 1 гигаватт, как ожидается, начнется во второй половине будущего года. Как следует из данных компании, 160 миллионов акций AMD представляют собой долю в компании порядка 10%. Акции AMD до открытия торгов дорожают на 24%. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Компания Advanced Micro Devices является производителем различной интегральной микрочиповой электроники, в частности микропроцессоров. Основана в США в 1969 году.
https://1prime.ru/20250923/issledovanie-862614460.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/25/841302598_116:0:1803:1265_1920x0_80_0_0_94d7745d3db76dbd737672ce604c07f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, сша, amd, openai
Бизнес, Технологии, США, AMD, OpenAI
14:52 06.10.2025
 
OpenAI может купить до десяти процентов AMD

OpenAI договорилась о возможности покупки до десяти процентов AMD

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
ChatGPT. Архивное фото
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, договорилась о возможности покупки доли у компании Advanced Micro Devices (AMD) примерно в 10%, а также получении вычислительных мощностей на 6 гигаватт, следует из сообщения OpenAI.
"AMD⁠ и OpenAI сегодня объявили о заключении соглашения на 6 гигаватт для обеспечения работы инфраструктуры искусственного интеллекта нового поколения OpenAI... В рамках соглашения... AMD выпустила OpenAI варрант на приобретение до 160 миллионов обыкновенных акций AMD", - говорится в релизе.
Право на приобретение акций будет поставляться по мере достижения определенных этапов, где первый транш будет предоставлен при первоначальном развертывании мощностей на 1 гигаватт, а дополнительные - по мере увеличения объема закупок до 6 гигаватт, указывается в релизе.
Отмечается, что мощности будут предоставлены за счет процессоров AMD Instinct, и развертывание первого этапа на 1 гигаватт, как ожидается, начнется во второй половине будущего года.
Как следует из данных компании, 160 миллионов акций AMD представляют собой долю в компании порядка 10%.
Акции AMD до открытия торгов дорожают на 24%.
OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Компания Advanced Micro Devices является производителем различной интегральной микрочиповой электроники, в частности микропроцессоров. Основана в США в 1969 году.
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
В "Сколково" назвали шесть главных ошибок при внедрении ИИ в бизнес
23 сентября, 00:01
 
БизнесТехнологииСШАAMDOpenAI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала