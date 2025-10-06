OpenAI может купить до десяти процентов AMD

https://1prime.ru/20251006/openai-863209202.html

бизнес

технологии

сша

amd

openai

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, договорилась о возможности покупки доли у компании Advanced Micro Devices (AMD) примерно в 10%, а также получении вычислительных мощностей на 6 гигаватт, следует из сообщения OpenAI. "AMD⁠ и OpenAI сегодня объявили о заключении соглашения на 6 гигаватт для обеспечения работы инфраструктуры искусственного интеллекта нового поколения OpenAI... В рамках соглашения... AMD выпустила OpenAI варрант на приобретение до 160 миллионов обыкновенных акций AMD", - говорится в релизе. Право на приобретение акций будет поставляться по мере достижения определенных этапов, где первый транш будет предоставлен при первоначальном развертывании мощностей на 1 гигаватт, а дополнительные - по мере увеличения объема закупок до 6 гигаватт, указывается в релизе. Отмечается, что мощности будут предоставлены за счет процессоров AMD Instinct, и развертывание первого этапа на 1 гигаватт, как ожидается, начнется во второй половине будущего года. Как следует из данных компании, 160 миллионов акций AMD представляют собой долю в компании порядка 10%. Акции AMD до открытия торгов дорожают на 24%. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Компания Advanced Micro Devices является производителем различной интегральной микрочиповой электроники, в частности микропроцессоров. Основана в США в 1969 году.

сша

2025

бизнес, технологии, сша, amd, openai