https://1prime.ru/20251006/opros-863192226.html

Опрос показал, какой способ оплаты услуг чаще всего выбирают россияне

Опрос показал, какой способ оплаты услуг чаще всего выбирают россияне - 06.10.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, какой способ оплаты услуг чаще всего выбирают россияне

Больше половины россиян предпочитают рассчитываться онлайн: через приложение или сайт, QR-кодом или по ссылке, говорится в исследовании ЮKassa, которое есть у... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T05:31+0300

2025-10-06T05:31+0300

2025-10-06T06:18+0300

технологии

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863192226.jpg?1759720680

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Больше половины россиян предпочитают рассчитываться онлайн: через приложение или сайт, QR-кодом или по ссылке, говорится в исследовании ЮKassa, которое есть у РИА Новости. "В настоящее время больше половины (52%) предпочитают рассчитываться онлайн: через приложение или сайт (28%), QR-кодом (17%) или по ссылке (7%)",- сказано в материалах исследования на основе опроса, в котором приняли участие более 1000 человек. Отмечается, что только 42% россиян предпочитают оплачивать услуги на месте традиционными способами — наличными (12%) или банковской картой (30%). Указывается, что при выборе способа оплаты клиенты отдают предпочтение скорости и простоте (25%), а также гарантии безопасности (24%). Почти 22% готовы рассмотреть переход на онлайн-платежи, если это позволит не носить с собой наличные. "До 73% респондентов регулярно записываются на услуги онлайн, но больше половины из них (58%) редко или никогда не оплачивают их заранее. И дело тут не в недоверии к безопасности (11%), а в укоренившейся привычке: больше четверти (28%) клиентов предпочитают платить за услугу только после ее получения", - выяснили также аналитики. Ключевым стимулом оплатить заранее, по мнению россиян, становится прямая материальная выгода — до 27% готовы внести предоплату, если им предложат скидку или бонус. Каждый пятый (по 20%) готов платить наперед, если у них будет гарантия возврата или приоритетное обслуживание. Еще 17% готовы рассмотреть предоплату, если все списания будут прозрачными, отмечается в исследовании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, общество