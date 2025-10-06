Орбан жестко ответил Зеленскому на шантаж

https://1prime.ru/20251006/orban-863226576.html

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан ответил на предложение Владимира Зеленского обойти венгерское вето на вступление Украины в ЕС, опубликовав свое мнение в соцсети X. "Зеленский вновь применяет привычную тактику морального давления, чтобы склонить страны к поддержке его военных инициатив. Однако ни одно государство не вступало в Европейский Союз через шантаж, и в этот раз это также не произойдет," — прокомментировал Орбан в ответ на заявление Зеленского о том, что Украине уготован путь в ЕС "с Орбаном или без него". Премьер-министр Венгрии также напомнил об итогах референдума, который состоялся в июне и по результатам которого граждане Венгрии высказались против вступления Украины в Европейский Союз. "Если вы хотите изменить это мнение, то ваша медиа-кампания против Венгрии явно не помогает в создании союзников," — добавил Орбан. Ранее сообщалось в издании Politico, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил упростить процедуру голосования в ЕС для открытия переговоров по вступлению Украины, обходя венгерское вето. На саммите ЕС, незадолго до его начала, Виктор Орбан заявил, что окончательного решения по вопросу евроинтеграции Украины не будет принято, ведь такое решение должно быть поддержано единогласно, а Венгрия не готова одобрить этот шаг. В дополнение он подчеркнул результаты опроса населения Венгрии, где 95% участников, более двух миллионов человек, высказались против. В июне 2022 года Европейский Союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, что в основном носило символический характер для поддержки Киева и Кишинева перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал вступление в ЕС суверенным правом Украины. Некоторые страны ЕС выступают против присоединения Украины. Польша, например, не раз заявляла, что заблокирует членство Украины, если не будет разрешено эксгумировать жертв Волынской резни, когда польские граждане погибали от рук украинских националистов во время Второй мировой войны. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш также утверждал, что вступление Украины в ЕС стало бы исторической ошибкой, поскольку ее поведение не соответствует статусу кандидата.

