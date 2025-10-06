https://1prime.ru/20251006/oruzhie-863213523.html

NYT: Украина переплатила 129 миллионов долларов при закупках оружия

NYT: Украина переплатила 129 миллионов долларов при закупках оружия - 06.10.2025, ПРАЙМ

NYT: Украина переплатила 129 миллионов долларов при закупках оружия

Украина примерно за год потратила дополнительно как минимум 129 миллионов долларов из-за того, что заключила контракты на поставки оружия и техники не с... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T14:21+0300

2025-10-06T14:21+0300

2025-10-06T16:33+0300

мировая экономика

украина

киев

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Украина примерно за год потратила дополнительно как минимум 129 миллионов долларов из-за того, что заключила контракты на поставки оружия и техники не с подрядчиком, предложившим самые низкие цены, сообщает газета New York Times со ссылкой на аудиторов. Как отмечает издание, украинские правительственные аудиторы, изучившие закупки Киева с начала 2024 года до марта 2025 года, не обвинили власти в хищении средств, хотя некоторые контракты были направлены правоохранительным ведомствам для проведения дополнительной оценки. "Однако... десятки контрактов на поставку артиллерийских снарядов, беспилотников и другого вооружения не были предоставлены компаниям, которые предлагали самые низкие цены. Разница между предложениями по низким ценам и контрактами, которые были заключены... составляет по меньшей мере... 129 миллионов долларов", - говорится в публикации. По словам бывшего советника агентства по закупкам минобороны Украины, переплаты осуществляются по неизвестным причинам и без должного основания. В агентстве в свою очередь указали на, что сделки по более низким ценам иногда отвергаются из-за того, что компании не поставляют продукцию нужного качества в рамках заявленных временных рамок. Впрочем, по данным газеты, проверки выявили, что некоторые контракты не были реализованы в полной мере, а иногда они заключались с компаниями без проверки пригодности их производственных мощностей. Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.

https://1prime.ru/20251006/ukraina-863211303.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, new york times