МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал регионы, где запустят контроль ОСАГО через камеры в первую очередь: это Москва, Санкт-Петербург и другие субъекты РФ с оживленным дорожным движением. "Я предложил Чувашию как одну из территорий, поскольку представляю эту республику, поскольку они как раз этот эксперимент предлагают и активно продвигают", - сказал Аксаков журналистам, отвечая на вопрос о запуске эксперимента по контролю полисов ОСАГО через дорожные камеры видеофиксации. "Надеюсь, что в ближайшее время решение будет принято", - сказал Аксаков. Идея контроля ОСАГО через камеры обсуждается в страховом сообществе давно, но веской текущего года она была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, который дал поручение властям запустить такой контроль с 1 ноября 2025 года. "Это будет в разных регионах, потому что многие регионы хотели бы эту практику реализовать. Естественно, это Москва, Санкт-Петербург, поскольку здесь дороже транспортное происшествие. Движение очень сложное, и понятно, что здесь в первую очередь надо такие идеи реализовывать", - рассказал Аксаков. Авторы инициативы рассчитывают, что эта идея поможет сократить количество пробок в городах. Аксаков пояснил, что причиной пробок часто становятся ДТП, которые происходят по вине водителей без ОСАГО. Это исключает возможность урегулирования по европротоколу, в результате участники аварии вынуждены ждать приезда сотрудников ГИБДД, создавая затор на дороге. "Камеры могут зафиксировать дорожное транспортное происшествие и дать возможность участникам ДТП в короткий промежуток времени урегулировать свои взаимоотношения, разъехаться и не создавать пробки", - сказал он. При этом Аксаков отметил, что ожидает запуска эксперимента в ближайшее время. "Не знаю, будет ли с 1 ноября запущен эксперимент, ... но то, что в ближайшее время мы это обязательно сделаем, это точно", - уточнил депутат. "Надо эту проблему быстрее узаконить и отработать, уверен, что она покажет свою эффективность. И дальше двигаться вперед уже на всю страну, для того, чтобы можно было этим пользоваться", - добавил он. По его словам, современные технологии позволяют реализовать эту идею на всей территории страны.
