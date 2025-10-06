Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
06.10.2025
В Минфине предложили новый порядок выплат возмещения по ОСАГО
В Минфине предложили новый порядок выплат возмещения по ОСАГО - 06.10.2025, ПРАЙМ
В Минфине предложили новый порядок выплат возмещения по ОСАГО
Страховщиков в России следует обязать выплачивать возмещение по ОСАГО без учета износа запчастей, если они получат право самостоятельно выбирать вариант... | 06.10.2025
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Страховщиков в России следует обязать выплачивать возмещение по ОСАГО без учета износа запчастей, если они получат право самостоятельно выбирать вариант возмещения в натуральной форме или деньгами, заявил замминистра финансов России Иван Чебесков. "Если мы забираем у гражданина право выбирать: износ или ремонт, давайте тогда, наверное, сразу выплачивать деньги по максимальной сумме", - сказал Чебесков, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных изменениям в закон об ОСАГО. "Полную сумму - имеется ввиду с учетом повреждений без вычета износов", - уточнил он. Участники слушаний обсуждали инициативу страховщиков передать страховщикам право выбора формы возмещения по ОСАГО: в натуральном виде, то есть в виде ремонта, либо в виде денежной выплаты, сумма которой рассчитывается с учетом износа автомобиля. Сейчас такой выбор делает сам автовладелец. При этом страховщики предлагают ввести возможность дополнительной выплаты, если в процессе ремонта в будущем будут выявлены скрытые повреждения и стоимость ремонта по факту окажется выше полученных средств. "Мы точно поддерживаем предложение правового сообщества это сделать. Но есть, так сказать, нюансы", - заявил замглавы Минфина. "Ключевая развилка в этом законопроекте - это право выбора. Сейчас это право выбора у гражданина: по сути, гражданин сейчас решает, как он хочет получить деньги или ремонт. В большинстве случаев он все-таки идет за деньгами, как статистика показывает", - сказал Чебесков. "Нам предлагается право выбора, по сути, передать страховщикам. И здесь надо посмотреть, какие есть здесь риски, - добавил он. По его словам, в Минфине опасаются, что такая мера вызовет злоупотребления со стороны недобросовестных страховщиков, которые будут затягивать повторные выплаты или так усложнят процедуру их получения, что это станет просто невозможно. "Если смотреть на это объективно, наверное, правильно было бы все-таки гражданину все деньги выплачивать сразу, без учета износа", - подчеркнул Чебесков.
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Страховщиков в России следует обязать выплачивать возмещение по ОСАГО без учета износа запчастей, если они получат право самостоятельно выбирать вариант возмещения в натуральной форме или деньгами, заявил замминистра финансов России Иван Чебесков.
"Если мы забираем у гражданина право выбирать: износ или ремонт, давайте тогда, наверное, сразу выплачивать деньги по максимальной сумме", - сказал Чебесков, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных изменениям в закон об ОСАГО.
"Полную сумму - имеется ввиду с учетом повреждений без вычета износов", - уточнил он.
Участники слушаний обсуждали инициативу страховщиков передать страховщикам право выбора формы возмещения по ОСАГО: в натуральном виде, то есть в виде ремонта, либо в виде денежной выплаты, сумма которой рассчитывается с учетом износа автомобиля. Сейчас такой выбор делает сам автовладелец.
При этом страховщики предлагают ввести возможность дополнительной выплаты, если в процессе ремонта в будущем будут выявлены скрытые повреждения и стоимость ремонта по факту окажется выше полученных средств.
"Мы точно поддерживаем предложение правового сообщества это сделать. Но есть, так сказать, нюансы", - заявил замглавы Минфина.
"Ключевая развилка в этом законопроекте - это право выбора. Сейчас это право выбора у гражданина: по сути, гражданин сейчас решает, как он хочет получить деньги или ремонт. В большинстве случаев он все-таки идет за деньгами, как статистика показывает", - сказал Чебесков.
"Нам предлагается право выбора, по сути, передать страховщикам. И здесь надо посмотреть, какие есть здесь риски, - добавил он.
По его словам, в Минфине опасаются, что такая мера вызовет злоупотребления со стороны недобросовестных страховщиков, которые будут затягивать повторные выплаты или так усложнят процедуру их получения, что это станет просто невозможно.
"Если смотреть на это объективно, наверное, правильно было бы все-таки гражданину все деньги выплачивать сразу, без учета износа", - подчеркнул Чебесков.
