https://1prime.ru/20251006/oshibka-863203913.html

СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки

СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки - 06.10.2025, ПРАЙМ

СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки

Российские туристы столкнулись с невозможностью вылететь на отдых из-за ошибки печати загранпаспортов, сообщает Telegram-канал SHOT. | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T12:47+0300

2025-10-06T12:47+0300

2025-10-06T13:17+0300

бизнес

общество

турция

оаэ

таиланд

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860248609_0:109:2501:1515_1920x0_80_0_0_43a617654ed6493f14f2a94569710192.jpg

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российские туристы столкнулись с невозможностью вылететь на отдых из-за ошибки печати загранпаспортов, сообщает Telegram-канал SHOT."Как выяснил SHOT, в начале сентября ряду россиян выдали документы, в которых текст не написан строго под графами "пол", "гражданство", "дата выдачи", а прямо на них", — говорится в публикации.Уточняется, что из-за ошибки в документах туристов не принимают в такие страны, как Турция, ОАЭ и Таиланд, в результате чего множество россиян потеряли оплаченные туры.Отмечается , что проблемы с использованием таких паспортов могут возникнуть и в гостиницах, даже если туристам удастся добраться до страны назначения.Туроператоры советуют заменить документ при выявлении ошибок в печати, чтобы избежать подобных неудобств.

https://1prime.ru/20251005/tailand-863189694.html

турция

оаэ

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , турция, оаэ, таиланд, туризм