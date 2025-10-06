Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки - 06.10.2025
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки - 06.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки
Российские туристы столкнулись с невозможностью вылететь на отдых из-за ошибки печати загранпаспортов, сообщает Telegram-канал SHOT. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T12:47+0300
2025-10-06T13:17+0300
бизнес
общество
турция
оаэ
таиланд
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860248609_0:109:2501:1515_1920x0_80_0_0_43a617654ed6493f14f2a94569710192.jpg
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российские туристы столкнулись с невозможностью вылететь на отдых из-за ошибки печати загранпаспортов, сообщает Telegram-канал SHOT."Как выяснил SHOT, в начале сентября ряду россиян выдали документы, в которых текст не написан строго под графами "пол", "гражданство", "дата выдачи", а прямо на них", — говорится в публикации.Уточняется, что из-за ошибки в документах туристов не принимают в такие страны, как Турция, ОАЭ и Таиланд, в результате чего множество россиян потеряли оплаченные туры.Отмечается , что проблемы с использованием таких паспортов могут возникнуть и в гостиницах, даже если туристам удастся добраться до страны назначения.Туроператоры советуют заменить документ при выявлении ошибок в печати, чтобы избежать подобных неудобств.
турция
оаэ
таиланд
12:47 06.10.2025 (обновлено: 13:17 06.10.2025)
 
Чаты
Заголовок открываемого материала