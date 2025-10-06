https://1prime.ru/20251006/oshibka-863203913.html
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки - 06.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки
Российские туристы столкнулись с невозможностью вылететь на отдых из-за ошибки печати загранпаспортов, сообщает Telegram-канал SHOT. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T12:47+0300
2025-10-06T12:47+0300
2025-10-06T13:17+0300
бизнес
общество
турция
оаэ
таиланд
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860248609_0:109:2501:1515_1920x0_80_0_0_43a617654ed6493f14f2a94569710192.jpg
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российские туристы столкнулись с невозможностью вылететь на отдых из-за ошибки печати загранпаспортов, сообщает Telegram-канал SHOT."Как выяснил SHOT, в начале сентября ряду россиян выдали документы, в которых текст не написан строго под графами "пол", "гражданство", "дата выдачи", а прямо на них", — говорится в публикации.Уточняется, что из-за ошибки в документах туристов не принимают в такие страны, как Турция, ОАЭ и Таиланд, в результате чего множество россиян потеряли оплаченные туры.Отмечается , что проблемы с использованием таких паспортов могут возникнуть и в гостиницах, даже если туристам удастся добраться до страны назначения.Туроператоры советуют заменить документ при выявлении ошибок в печати, чтобы избежать подобных неудобств.
https://1prime.ru/20251005/tailand-863189694.html
турция
оаэ
таиланд
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860248609_168:0:2331:1622_1920x0_80_0_0_e7e7a4101d2373846f732dfaf8bd8536.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , турция, оаэ, таиланд, туризм
Бизнес, Общество , ТУРЦИЯ, ОАЭ, ТАИЛАНД, Туризм
СМИ: россияне массово лишаются отдыха из-за одной ошибки
SHOT: россияне массово лишаются отдыха из-за ошибки в загранпаспорте
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российские туристы столкнулись с невозможностью вылететь на отдых из-за ошибки печати загранпаспортов, сообщает Telegram-канал SHOT.
"Как выяснил SHOT, в начале сентября ряду россиян выдали документы, в которых текст не написан строго под графами "пол", "гражданство", "дата выдачи", а прямо на них", — говорится в публикации.
Уточняется, что из-за ошибки в документах туристов не принимают в такие страны, как Турция, ОАЭ и Таиланд, в результате чего множество россиян потеряли оплаченные туры.
Отмечается , что проблемы с использованием таких паспортов могут возникнуть и в гостиницах, даже если туристам удастся добраться до страны назначения.
Туроператоры советуют заменить документ при выявлении ошибок в печати, чтобы избежать подобных неудобств.
Турист из России вызвал полицию из-за большого счета в ресторане