https://1prime.ru/20251006/ozimye-863205015.html

Посевная озимых немного отстает из-за погоды, рассказала Лут

Посевная озимых немного отстает из-за погоды, рассказала Лут - 06.10.2025, ПРАЙМ

Посевная озимых немного отстает из-за погоды, рассказала Лут

Посевная озимых в России идет по плану, лишь с небольшим отставанием из-за погоды, план в 20 миллионов гектаров сохраняется, заявила РИА Новости глава... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T13:04+0300

2025-10-06T13:04+0300

2025-10-06T13:04+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

рф

оксана лут

дмитрий патрушев

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863204861_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ee61a8c0bd3cf3bf49aa7b941df6f9b1.jpg

ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Посевная озимых в России идет по плану, лишь с небольшим отставанием из-за погоды, план в 20 миллионов гектаров сохраняется, заявила РИА Новости глава Минсельхоза Оксана Лут. "Нормально, идет по плану, у нас небольшое отставание просто из-за погоды. Но все равно 20 миллионов га (план сохраняем – ред.)", - сказала Лут. По ее словам, аграрии проводят сев озимых, несмотря на сухую погоду, в надежде, что скоро пойдет дождь. Она также напомнила, что Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в этом году в 135 миллионов тонн. В начале сентября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что сев озимых культур в России проведен на площади почти 4 миллиона гектаров из плановых 20 миллионов, сезонные полевые работы идут штатно.

https://1prime.ru/20251006/zerno-863204506.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, оксана лут, дмитрий патрушев, минсельхоз