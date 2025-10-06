Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посевная озимых немного отстает из-за погоды, рассказала Лут - 06.10.2025, ПРАЙМ
Посевная озимых немного отстает из-за погоды, рассказала Лут
Посевная озимых в России идет по плану, лишь с небольшим отставанием из-за погоды, план в 20 миллионов гектаров сохраняется, заявила РИА Новости глава... | 06.10.2025, ПРАЙМ
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Посевная озимых в России идет по плану, лишь с небольшим отставанием из-за погоды, план в 20 миллионов гектаров сохраняется, заявила РИА Новости глава Минсельхоза Оксана Лут. "Нормально, идет по плану, у нас небольшое отставание просто из-за погоды. Но все равно 20 миллионов га (план сохраняем – ред.)", - сказала Лут. По ее словам, аграрии проводят сев озимых, несмотря на сухую погоду, в надежде, что скоро пойдет дождь. Она также напомнила, что Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в этом году в 135 миллионов тонн. В начале сентября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что сев озимых культур в России проведен на площади почти 4 миллиона гектаров из плановых 20 миллионов, сезонные полевые работы идут штатно.
13:04 06.10.2025
 
Посевная озимых немного отстает из-за погоды, рассказала Лут

Глава Минсельхоза Лут: сев озимых немного отстает из-за погоды, план сохраняется

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Уборка озимой пшеницы
Уборка озимой пшеницы. Архивное фото
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Посевная озимых в России идет по плану, лишь с небольшим отставанием из-за погоды, план в 20 миллионов гектаров сохраняется, заявила РИА Новости глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Нормально, идет по плану, у нас небольшое отставание просто из-за погоды. Но все равно 20 миллионов га (план сохраняем – ред.)", - сказала Лут.
По ее словам, аграрии проводят сев озимых, несмотря на сухую погоду, в надежде, что скоро пойдет дождь.
Она также напомнила, что Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в этом году в 135 миллионов тонн.
В начале сентября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что сев озимых культур в России проведен на площади почти 4 миллиона гектаров из плановых 20 миллионов, сезонные полевые работы идут штатно.
Минсельхоз сохранил план по урожаю зерна в 135 миллионов тонн
