Посевная озимых немного отстает из-за погоды, рассказала Лут
2025-10-06T13:04+0300
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Посевная озимых в России идет по плану, лишь с небольшим отставанием из-за погоды, план в 20 миллионов гектаров сохраняется, заявила РИА Новости глава Минсельхоза Оксана Лут. "Нормально, идет по плану, у нас небольшое отставание просто из-за погоды. Но все равно 20 миллионов га (план сохраняем – ред.)", - сказала Лут. По ее словам, аграрии проводят сев озимых, несмотря на сухую погоду, в надежде, что скоро пойдет дождь. Она также напомнила, что Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в этом году в 135 миллионов тонн. В начале сентября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что сев озимых культур в России проведен на площади почти 4 миллиона гектаров из плановых 20 миллионов, сезонные полевые работы идут штатно.
