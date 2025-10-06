https://1prime.ru/20251006/patrushev-863209507.html
Россия начала отказываться от иностранных семян, рассказал Патрушев
Россия начала отказываться от иностранных семян, рассказал Патрушев - 06.10.2025, ПРАЙМ
Россия начала отказываться от иностранных семян, рассказал Патрушев
Россия начинает отказываться от иностранных семян в пользу отечественных: в первую очередь, это касается подсолнечника и семян сахарной свеклы, заявил... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T14:51+0300
2025-10-06T14:51+0300
2025-10-06T14:51+0300
россия
сельское хозяйство
рф
дмитрий патрушев
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/41/841474180_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_705cf43141110636f981913369c3d01b.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия начинает отказываться от иностранных семян в пользу отечественных: в первую очередь, это касается подсолнечника и семян сахарной свеклы, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Теперь там, где мы раньше фактически полностью применяли продукцию иностранной селекции, уверенно начинают внедряться наши российские семена. Это в первую очередь касается подсолнечника, где у нас были определенные прорехи, а семян сахарной свеклы у нас вообще не было своих", - сказал он. По его словам, на сегодняшний день порядка 8% посевов уже делается российскими семенами. Также значительно выросло использование отечественных семян зернобобовых культур. Для сравнения, добавил вице-премьер, в 2022 году показатель самообеспеченности семенами собственной селекции в России был на уровне 60%, в 2024 году он превысил 67%, а по итогам 2025 года показатель приблизится к отметке в 70%.
https://1prime.ru/20251006/zerno-863204506.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/41/841474180_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cec46aa39f012f13eb34756ab7492c2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сельское хозяйство, рф, дмитрий патрушев, владимир путин
РОССИЯ, Сельское хозяйство, РФ, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин
Россия начала отказываться от иностранных семян, рассказал Патрушев
Патрушев: РФ начинает отказываться от иностранных семян в пользу отечественных
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия начинает отказываться от иностранных семян в пользу отечественных: в первую очередь, это касается подсолнечника и семян сахарной свеклы, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Теперь там, где мы раньше фактически полностью применяли продукцию иностранной селекции, уверенно начинают внедряться наши российские семена. Это в первую очередь касается подсолнечника, где у нас были определенные прорехи, а семян сахарной свеклы у нас вообще не было своих", - сказал он.
По его словам, на сегодняшний день порядка 8% посевов уже делается российскими семенами. Также значительно выросло использование отечественных семян зернобобовых культур.
Для сравнения, добавил вице-премьер, в 2022 году показатель самообеспеченности семенами собственной селекции в России был на уровне 60%, в 2024 году он превысил 67%, а по итогам 2025 года показатель приблизится к отметке в 70%.
Минсельхоз сохранил план по урожаю зерна в 135 миллионов тонн