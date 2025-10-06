Россия начала отказываться от иностранных семян, рассказал Патрушев

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251006/patrushev-863209507.html
2025-10-06T14:51+0300
2025-10-06T14:51+0300
россия
сельское хозяйство
рф
дмитрий патрушев
владимир путин
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия начинает отказываться от иностранных семян в пользу отечественных: в первую очередь, это касается подсолнечника и семян сахарной свеклы, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Теперь там, где мы раньше фактически полностью применяли продукцию иностранной селекции, уверенно начинают внедряться наши российские семена. Это в первую очередь касается подсолнечника, где у нас были определенные прорехи, а семян сахарной свеклы у нас вообще не было своих", - сказал он. По его словам, на сегодняшний день порядка 8% посевов уже делается российскими семенами. Также значительно выросло использование отечественных семян зернобобовых культур. Для сравнения, добавил вице-премьер, в 2022 году показатель самообеспеченности семенами собственной селекции в России был на уровне 60%, в 2024 году он превысил 67%, а по итогам 2025 года показатель приблизится к отметке в 70%.
россия, сельское хозяйство, рф, дмитрий патрушев, владимир путин
РОССИЯ, Сельское хозяйство, РФ, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин
14:51 06.10.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПродажа семян
Продажа семян. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия начинает отказываться от иностранных семян в пользу отечественных: в первую очередь, это касается подсолнечника и семян сахарной свеклы, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Теперь там, где мы раньше фактически полностью применяли продукцию иностранной селекции, уверенно начинают внедряться наши российские семена. Это в первую очередь касается подсолнечника, где у нас были определенные прорехи, а семян сахарной свеклы у нас вообще не было своих", - сказал он.
По его словам, на сегодняшний день порядка 8% посевов уже делается российскими семенами. Также значительно выросло использование отечественных семян зернобобовых культур.
Для сравнения, добавил вице-премьер, в 2022 году показатель самообеспеченности семенами собственной селекции в России был на уровне 60%, в 2024 году он превысил 67%, а по итогам 2025 года показатель приблизится к отметке в 70%.
РОССИЯ Сельское хозяйство РФ Дмитрий Патрушев Владимир Путин
 
 
