https://1prime.ru/20251006/patrushev-863209507.html

Россия начала отказываться от иностранных семян, рассказал Патрушев

Россия начала отказываться от иностранных семян, рассказал Патрушев - 06.10.2025, ПРАЙМ

Россия начала отказываться от иностранных семян, рассказал Патрушев

Россия начинает отказываться от иностранных семян в пользу отечественных: в первую очередь, это касается подсолнечника и семян сахарной свеклы, заявил... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T14:51+0300

2025-10-06T14:51+0300

2025-10-06T14:51+0300

россия

сельское хозяйство

рф

дмитрий патрушев

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/41/841474180_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_705cf43141110636f981913369c3d01b.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия начинает отказываться от иностранных семян в пользу отечественных: в первую очередь, это касается подсолнечника и семян сахарной свеклы, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Теперь там, где мы раньше фактически полностью применяли продукцию иностранной селекции, уверенно начинают внедряться наши российские семена. Это в первую очередь касается подсолнечника, где у нас были определенные прорехи, а семян сахарной свеклы у нас вообще не было своих", - сказал он. По его словам, на сегодняшний день порядка 8% посевов уже делается российскими семенами. Также значительно выросло использование отечественных семян зернобобовых культур. Для сравнения, добавил вице-премьер, в 2022 году показатель самообеспеченности семенами собственной селекции в России был на уровне 60%, в 2024 году он превысил 67%, а по итогам 2025 года показатель приблизится к отметке в 70%.

https://1prime.ru/20251006/zerno-863204506.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сельское хозяйство, рф, дмитрий патрушев, владимир путин