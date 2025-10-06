https://1prime.ru/20251006/patrushev-863211571.html
Патрушев оценил ситуацию с ценами на продукты
Патрушев оценил ситуацию с ценами на продукты - 06.10.2025, ПРАЙМ
Патрушев оценил ситуацию с ценами на продукты
Российский рынок полностью обеспечен продуктами питания, и значительных скачков цен на них нет, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T15:45+0300
2025-10-06T15:45+0300
2025-10-06T15:45+0300
россия
дмитрий патрушев
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/54/841475496_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_f9811d3f6ba22409367560523bcd6782.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок полностью обеспечен продуктами питания, и значительных скачков цен на них нет, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Внутренний рынок полностью обеспечен продукцией. Значительных скачков цен на продукты питания мы не отмечаем", - сказал Патрушев. Он отметил, что за счет этого в России продолжает развиваться аграрный экспорт.
https://1prime.ru/20250910/tseny-862057513.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/54/841475496_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_af0da1365d7a562d6fc89b5c4d5ff7e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий патрушев, владимир путин
РОССИЯ, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин
Патрушев оценил ситуацию с ценами на продукты
Патрушев заявил об отсутствии значительных скачков цен на продукты