Патрушев оценил ситуацию с ценами на продукты - 06.10.2025
Патрушев оценил ситуацию с ценами на продукты
2025-10-06T15:45+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок полностью обеспечен продуктами питания, и значительных скачков цен на них нет, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Внутренний рынок полностью обеспечен продукцией. Значительных скачков цен на продукты питания мы не отмечаем", - сказал Патрушев. Он отметил, что за счет этого в России продолжает развиваться аграрный экспорт.
15:45 06.10.2025
 
Патрушев оценил ситуацию с ценами на продукты

Патрушев заявил об отсутствии значительных скачков цен на продукты

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок полностью обеспечен продуктами питания, и значительных скачков цен на них нет, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Внутренний рынок полностью обеспечен продукцией. Значительных скачков цен на продукты питания мы не отмечаем", - сказал Патрушев.
Он отметил, что за счет этого в России продолжает развиваться аграрный экспорт.
Заголовок открываемого материала