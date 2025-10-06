https://1prime.ru/20251006/patrushev-863211571.html

Патрушев оценил ситуацию с ценами на продукты

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок полностью обеспечен продуктами питания, и значительных скачков цен на них нет, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Внутренний рынок полностью обеспечен продукцией. Значительных скачков цен на продукты питания мы не отмечаем", - сказал Патрушев. Он отметил, что за счет этого в России продолжает развиваться аграрный экспорт.

