Урожай пшеницы по итогам года может достичь 88 миллионов тонн
Урожай пшеницы по итогам года может достичь 88 миллионов тонн - 06.10.2025, ПРАЙМ
Урожай пшеницы по итогам года может достичь 88 миллионов тонн
Урожайность зерновых в России в 2025 году на 10% больше, чем в 2024 году, пшеницы по итогам года ожидается порядка 88 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T14:15+0300
2025-10-06T14:15+0300
2025-10-06T16:46+0300
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Урожайность зерновых в России в 2025 году на 10% больше, чем в 2024 году, пшеницы по итогам года ожидается порядка 88 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "В стране сейчас активно идут уборочные работы. В этом году урожайность зерновых у нас больше, чем в прошлом году, на 10%. Исходя из этого мы можем позволить себе сделать прогноз в 135 миллионов тонн по зерновым. Пшеница - это наша основная культура, у нас ожидается порядка 88 миллионов тонн", - сказал Патрушев. В понедельник глава Минсельхоза Оксана Лут заявила РИА Новости, что план по урожаю зерна в России в 2025 году в 135 миллионов тонн сохраняется, уже собрано порядка 128 миллионов тонн в весе брутто. Прогноз по урожаю пшеницы составляет 90 миллионов тонн.
Урожай пшеницы по итогам года может достичь 88 миллионов тонн
Патрушев: урожайность зерновых в России в 2025 году вырастет на десять процентов