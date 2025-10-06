https://1prime.ru/20251006/patrushev-863214336.html

Урожай пшеницы по итогам года может достичь 88 миллионов тонн

Урожай пшеницы по итогам года может достичь 88 миллионов тонн - 06.10.2025, ПРАЙМ

Урожай пшеницы по итогам года может достичь 88 миллионов тонн

Урожайность зерновых в России в 2025 году на 10% больше, чем в 2024 году, пшеницы по итогам года ожидается порядка 88 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T14:15+0300

2025-10-06T14:15+0300

2025-10-06T16:46+0300

сельское хозяйство

россия

рф

дмитрий патрушев

владимир путин

оксана лут

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/76280/95/762809514_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_4495098586b54d7ca3d14228c0747e4d.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Урожайность зерновых в России в 2025 году на 10% больше, чем в 2024 году, пшеницы по итогам года ожидается порядка 88 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "В стране сейчас активно идут уборочные работы. В этом году урожайность зерновых у нас больше, чем в прошлом году, на 10%. Исходя из этого мы можем позволить себе сделать прогноз в 135 миллионов тонн по зерновым. Пшеница - это наша основная культура, у нас ожидается порядка 88 миллионов тонн", - сказал Патрушев. В понедельник глава Минсельхоза Оксана Лут заявила РИА Новости, что план по урожаю зерна в России в 2025 году в 135 миллионов тонн сохраняется, уже собрано порядка 128 миллионов тонн в весе брутто. Прогноз по урожаю пшеницы составляет 90 миллионов тонн.

https://1prime.ru/20250824/kofe-861160990.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, дмитрий патрушев, владимир путин, оксана лут, минсельхоз