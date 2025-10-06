Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-06T14:15+0300
2025-10-06T16:46+0300
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Урожайность зерновых в России в 2025 году на 10% больше, чем в 2024 году, пшеницы по итогам года ожидается порядка 88 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "В стране сейчас активно идут уборочные работы. В этом году урожайность зерновых у нас больше, чем в прошлом году, на 10%. Исходя из этого мы можем позволить себе сделать прогноз в 135 миллионов тонн по зерновым. Пшеница - это наша основная культура, у нас ожидается порядка 88 миллионов тонн", - сказал Патрушев. В понедельник глава Минсельхоза Оксана Лут заявила РИА Новости, что план по урожаю зерна в России в 2025 году в 135 миллионов тонн сохраняется, уже собрано порядка 128 миллионов тонн в весе брутто. Прогноз по урожаю пшеницы составляет 90 миллионов тонн.
14:15 06.10.2025 (обновлено: 16:46 06.10.2025)
 
Урожай пшеницы по итогам года может достичь 88 миллионов тонн

Патрушев: урожайность зерновых в России в 2025 году вырастет на десять процентов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Сбор урожая пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Урожайность зерновых в России в 2025 году на 10% больше, чем в 2024 году, пшеницы по итогам года ожидается порядка 88 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"В стране сейчас активно идут уборочные работы. В этом году урожайность зерновых у нас больше, чем в прошлом году, на 10%. Исходя из этого мы можем позволить себе сделать прогноз в 135 миллионов тонн по зерновым. Пшеница - это наша основная культура, у нас ожидается порядка 88 миллионов тонн", - сказал Патрушев.
В понедельник глава Минсельхоза Оксана Лут заявила РИА Новости, что план по урожаю зерна в России в 2025 году в 135 миллионов тонн сохраняется, уже собрано порядка 128 миллионов тонн в весе брутто. Прогноз по урожаю пшеницы составляет 90 миллионов тонн.
Кофейные зерна - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Производитель кофе рассказал, с чем связан рост биржевых цен на зерна
24 августа, 10:36
 
Сельское хозяйствоРОССИЯРФДмитрий ПатрушевВладимир ПутинОксана ЛутМинсельхоз
 
 
