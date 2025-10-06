https://1prime.ru/20251006/perevody-863210265.html

Россия возглавила список получателей денежных переводов из Казахстана

АЛМА-АТА, 6 окт - ПРАЙМ. Россия в I полугодии текущего года возглавила список стран-получателей денежных переводов из Казахстана с долей 31,7%, следует из аналитического обзора рынка платежных услуг казахстанского Нацбанка. "Основная доля отправленных переводов за границу проводилась в тенге - 51,4% и долларах США - 37,8%. Основными странами получателями денег из Казахстана являлись Российская Федерация -31,7%, Узбекистан- 29,7%, Турция - 18,2%, Грузия - 6,0% и Кыргызстан - 3,3% от объема переводов за границу", - говорится в обзоре, опубликованном на сайте регулятора. Отмечается, что объем средств, отправленных за январь - июнь 2025 года через системы международных денежных переводов (СМДП) за рубеж, превысил 800 тысяч транзакций на сумму 586,5 миллиона долларов. При этом средняя сумма одного перевода составляла около 730 долларов. "Аналогично прошлым периодам большинство отправленных переводов за границу были осуществлены через СМДП "Золотая Корона". 99,9% переводов денег за границу были безвозмездными", - поясняется в обзоре. Также согласно исследованию Нацбанка, в первом полугодии 2025 года наибольший объем денежных переводов из-за рубежа в Казахстан поступил из России - 24,0%, США - 14,9%, Узбекистана - 10,3%, Турции - 9,5% и Германии - 7,7% - от общей суммы полученных переводов - 192,5 миллиона долларов. Уточняется, что около 80% поступивших в республику денежных переводов за указанный период были отправлены через системы "Золотая Корона" и Western Union. Наибольший объем средств при этом приходился на доллары - 58,3%, тогда как доля переводов в тенге достигла 19,0%, в российских рублях - 15,2%.

