Приставы не смогли взыскать с Pinterest неуплаченный штраф

https://1prime.ru/20251006/pinterest-863190969.html
2025-10-06T02:13+0300
2025-10-06T02:13+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863190969.jpg?1759706000
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Приставы не смогли взыскать с сервиса фотографий Pinterest неуплаченный штраф в 4 миллиона рублей, исполнительное производство прекращено, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, 14 января на сервис Pinterest завели исполнительное производство по акту об административном правонарушении, вынесенному судебным участком Таганского района Москвы. Однако 25 марта производство было прекращено из-за невозможности установить местонахождение должника или его имущества. С сервиса пытались взыскать 4 миллиона рублей. Также с 9 сентября с Pinterest взыскивается более 981 тысячи рублей, исполнительное производство завели по акту об административном правонарушении, вынесенному управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. В пятницу в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что суд оштрафовал на 7 миллионов рублей Pinterest, Telegram и Twitch Interactive за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Pinterest Inc. - фотохостинг-сервис, основанный в 2010 году в США. Ежемесячно платформу посещает более 500 миллионов человек. Штаб-квартира расположена в городе Сан-Франциско, штат компании составляет около 4 тысяч человек.
02:13 06.10.2025
 
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Приставы не смогли взыскать с сервиса фотографий Pinterest неуплаченный штраф в 4 миллиона рублей, исполнительное производство прекращено, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, 14 января на сервис Pinterest завели исполнительное производство по акту об административном правонарушении, вынесенному судебным участком Таганского района Москвы. Однако 25 марта производство было прекращено из-за невозможности установить местонахождение должника или его имущества. С сервиса пытались взыскать 4 миллиона рублей.
Также с 9 сентября с Pinterest взыскивается более 981 тысячи рублей, исполнительное производство завели по акту об административном правонарушении, вынесенному управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.
В пятницу в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что суд оштрафовал на 7 миллионов рублей Pinterest, Telegram и Twitch Interactive за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети.
Pinterest Inc. - фотохостинг-сервис, основанный в 2010 году в США. Ежемесячно платформу посещает более 500 миллионов человек. Штаб-квартира расположена в городе Сан-Франциско, штат компании составляет около 4 тысяч человек.
 
