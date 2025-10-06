https://1prime.ru/20251006/pitanie-863219995.html
На горячее питание для младших классов планируется выделить 9,8 млрд рублей
2025-10-06T19:01+0300
общество
бизнес
рф
сергей кравцов
минпросвещения
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. На горячее питание для школьников младших классов в 2026 году планируется выделить 9,8 миллиарда рублей, рост должен составить порядка 15% сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Крупное увеличение на организацию бесплатного горячего питания для учащихся 1-4-х классов в 2026 году на 9,8 миллиарда рублей, а на 2027 году - 9,2 миллиарда рублей", - сказал министр на заседании комитета Государственной Думы по просвещению. Кравцов добавил, что, согласно проекту бюджета, рост должен составить порядка 15%.
