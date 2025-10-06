https://1prime.ru/20251006/pitanie-863219995.html

На горячее питание для младших классов планируется выделить 9,8 млрд рублей

На горячее питание для младших классов планируется выделить 9,8 млрд рублей - 06.10.2025, ПРАЙМ

На горячее питание для младших классов планируется выделить 9,8 млрд рублей

На горячее питание для школьников младших классов в 2026 году планируется выделить 9,8 миллиарда рублей, рост должен составить порядка 15% сообщил глава... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T19:01+0300

2025-10-06T19:01+0300

2025-10-06T19:01+0300

общество

бизнес

рф

сергей кравцов

минпросвещения

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863219820_0:119:3221:1930_1920x0_80_0_0_06034252b0ca2bf6ef03fb01e6b17758.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. На горячее питание для школьников младших классов в 2026 году планируется выделить 9,8 миллиарда рублей, рост должен составить порядка 15% сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Крупное увеличение на организацию бесплатного горячего питания для учащихся 1-4-х классов в 2026 году на 9,8 миллиарда рублей, а на 2027 году - 9,2 миллиарда рублей", - сказал министр на заседании комитета Государственной Думы по просвещению. Кравцов добавил, что, согласно проекту бюджета, рост должен составить порядка 15%.

https://1prime.ru/20250129/trebovaniya-854538585.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, рф, сергей кравцов, минпросвещения