На горячее питание для младших классов планируется выделить 9,8 млрд рублей - 06.10.2025
На горячее питание для младших классов планируется выделить 9,8 млрд рублей
На горячее питание для младших классов планируется выделить 9,8 млрд рублей - 06.10.2025, ПРАЙМ
На горячее питание для младших классов планируется выделить 9,8 млрд рублей
На горячее питание для школьников младших классов в 2026 году планируется выделить 9,8 миллиарда рублей, рост должен составить порядка 15% сообщил глава... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T19:01+0300
2025-10-06T19:01+0300
общество
бизнес
рф
сергей кравцов
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863219820_0:119:3221:1930_1920x0_80_0_0_06034252b0ca2bf6ef03fb01e6b17758.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. На горячее питание для школьников младших классов в 2026 году планируется выделить 9,8 миллиарда рублей, рост должен составить порядка 15% сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Крупное увеличение на организацию бесплатного горячего питания для учащихся 1-4-х классов в 2026 году на 9,8 миллиарда рублей, а на 2027 году - 9,2 миллиарда рублей", - сказал министр на заседании комитета Государственной Думы по просвещению. Кравцов добавил, что, согласно проекту бюджета, рост должен составить порядка 15%.
рф
Новости
общество, бизнес, рф, сергей кравцов, минпросвещения
Общество , Бизнес, РФ, Сергей Кравцов, Минпросвещения
19:01 06.10.2025
 
На горячее питание для младших классов планируется выделить 9,8 млрд рублей

Кравцов: бюджет на горячее питание для школьников планируется увеличить на 15 процентов

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. На горячее питание для школьников младших классов в 2026 году планируется выделить 9,8 миллиарда рублей, рост должен составить порядка 15% сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Крупное увеличение на организацию бесплатного горячего питания для учащихся 1-4-х классов в 2026 году на 9,8 миллиарда рублей, а на 2027 году - 9,2 миллиарда рублей", - сказал министр на заседании комитета Государственной Думы по просвещению.
Кравцов добавил, что, согласно проекту бюджета, рост должен составить порядка 15%.
Общество Бизнес РФ Сергей Кравцов Минпросвещения
 
 
