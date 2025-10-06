https://1prime.ru/20251006/plan-863191989.html
В Пензенской области отменили план "Ковер"
В Пензенской области отменили план "Ковер"
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" отменен в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории районов Пензенской области отменен план "Ковёр", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
