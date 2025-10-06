https://1prime.ru/20251006/plan-863214202.html

"Подготовка идет полным ходом". СМИ рассказали о плане Запада против России

"Подготовка идет полным ходом". СМИ рассказали о плане Запада против России - 06.10.2025, ПРАЙМ

"Подготовка идет полным ходом". СМИ рассказали о плане Запада против России

Запад намеревается начать вооруженный конфликт с Россией, чтобы затем с выгодой проиграть, сообщает Radio Universum. | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T16:45+0300

2025-10-06T16:45+0300

2025-10-06T16:45+0300

мировая экономика

европа

москва

ес

нато

брюссель

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Запад намеревается начать вооруженный конфликт с Россией, чтобы затем с выгодой проиграть, сообщает Radio Universum."Подготовка ЕС и НАТО к войне с Россией идет полным ходом. Что интересно, в приоритете не всеобщая мобилизация, не обучение новобранцев, не перевооружение европейских армий для современного ведения войны и не ускоренная организация гражданской обороны. Стратегия Брюсселя заключается в попытках спровоцировать Россию на удар вне зависимости от того, готова ли Европа защищаться", — говорится в статье.Автор отметил, что западные лидеры, вероятно, разочаруются, так как Россия не планирует резко отвечать на их провокации.Москва неоднократно заявляла, что Североатлантический альянс настроен на конфронтацию, и его дальнейшее расширение не приведет к усилению безопасности в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не является угрозой ни для одной из стран-членов НАТО, однако будет учитывать действия, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов. Тем не менее Москва остается открытой к диалогу на основе равенства, а Западу следует пересмотреть политику милитаризации региона.

https://1prime.ru/20251006/ssha-863196613.html

https://1prime.ru/20251006/zaluzhnyy-863201087.html

европа

москва

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, москва, ес, нато, брюссель, россия