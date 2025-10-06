Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Подготовка идет полным ходом". СМИ рассказали о плане Запада против России - 06.10.2025
"Подготовка идет полным ходом". СМИ рассказали о плане Запада против России
Запад намеревается начать вооруженный конфликт с Россией, чтобы затем с выгодой проиграть, сообщает Radio Universum.
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Запад намеревается начать вооруженный конфликт с Россией, чтобы затем с выгодой проиграть, сообщает Radio Universum."Подготовка ЕС и НАТО к войне с Россией идет полным ходом. Что интересно, в приоритете не всеобщая мобилизация, не обучение новобранцев, не перевооружение европейских армий для современного ведения войны и не ускоренная организация гражданской обороны. Стратегия Брюсселя заключается в попытках спровоцировать Россию на удар вне зависимости от того, готова ли Европа защищаться", — говорится в статье.Автор отметил, что западные лидеры, вероятно, разочаруются, так как Россия не планирует резко отвечать на их провокации.Москва неоднократно заявляла, что Североатлантический альянс настроен на конфронтацию, и его дальнейшее расширение не приведет к усилению безопасности в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не является угрозой ни для одной из стран-членов НАТО, однако будет учитывать действия, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов. Тем не менее Москва остается открытой к диалогу на основе равенства, а Западу следует пересмотреть политику милитаризации региона.
16:45 06.10.2025
 
"Подготовка идет полным ходом". СМИ рассказали о плане Запада против России

Radio Universum: Запад хочет войну с Россией, чтобы выгодно в ней проиграть

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Запад намеревается начать вооруженный конфликт с Россией, чтобы затем с выгодой проиграть, сообщает Radio Universum.
"Подготовка ЕС и НАТО к войне с Россией идет полным ходом. Что интересно, в приоритете не всеобщая мобилизация, не обучение новобранцев, не перевооружение европейских армий для современного ведения войны и не ускоренная организация гражданской обороны. Стратегия Брюсселя заключается в попытках спровоцировать Россию на удар вне зависимости от того, готова ли Европа защищаться", — говорится в статье.
Автор отметил, что западные лидеры, вероятно, разочаруются, так как Россия не планирует резко отвечать на их провокации.
Москва неоднократно заявляла, что Североатлантический альянс настроен на конфронтацию, и его дальнейшее расширение не приведет к усилению безопасности в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не является угрозой ни для одной из стран-членов НАТО, однако будет учитывать действия, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов. Тем не менее Москва остается открытой к диалогу на основе равенства, а Западу следует пересмотреть политику милитаризации региона.
