Глава "Россетей" рассказал о строительстве подстанции "Победа" в Сочи

"Россети": новая подстанция "Победа" в Сочи полностью оснащена отечественным оборудованием
Стенд компании "Россети". Архивное фото
СОЧИ, 6 окт - ПРАЙМ. Отечественное оборудование использовали при строительстве новой подстанции "Победа" в Сочи, заявил генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.
Подстанцию 110 кВ "Победа", которая будет снабжать электроэнергией весь комплекс работ по возведению тоннельных сооружений обхода Адлера и использоваться в дальнейшей эксплуатации дороги, ввели в работу в Сочи в понедельник, об этом написал в Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В нашей стране модернизируется и расширяется дорожная сеть. Поэтому группа "Россети" постоянно увеличивает количество объектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры. Сегодня мы ввели в работу один из таких объектов. Это современная высокотехнологичная подстанция, которая получила название в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И что особенно важно, при строительстве мы использовали исключительно отечественное оборудование", - сказал Рюмин на торжественной церемонии открытия подстанции.
В "Россетях" отмечают, что подстанция работает полностью в автоматическом режиме, без персонала. Оборудование подстанции включает два силовых трансформатора, элегазовые выключатели, а также микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики, сообщили в компании. Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) способна обрабатывать более 10 тысяч цифровых сигналов, подчеркнули в компании.
Строительство объезда Адлера ведется в рамках реализации крупного проекта по созданию автомобильной дороги федерального значения от М-4 "Дон" до Сочи. Обязанности по строительству дороги возлагаются на компанию "Автодор". Работы по созданию обхода будут проводиться поэтапно. Как отмечал Хуснуллин, масштабный проект М-4 "Дон" улучшит транспортную ситуацию на Черноморском побережье, увеличит туристический потенциал. Строительство конкретно обхода Адлера, по его информации, сократит время в пути из Сочи в международный аэропорт и Красную Поляну.