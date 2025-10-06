Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Россетей" рассказал о строительстве подстанции "Победа" в Сочи - 06.10.2025
Глава "Россетей" рассказал о строительстве подстанции "Победа" в Сочи
Глава "Россетей" рассказал о строительстве подстанции "Победа" в Сочи - 06.10.2025
Глава "Россетей" рассказал о строительстве подстанции "Победа" в Сочи
Отечественное оборудование использовали при строительстве новой подстанции "Победа" в Сочи, заявил генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T20:01+0300
2025-10-06T20:01+0300
бизнес
россия
сочи
адлер
рф
андрей рюмин
марат хуснуллин
россети
автодор
https://cdnn.1prime.ru/img/83721/19/837211980_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_f8e414a9f915a7968d3c7da76a72186d.jpg
СОЧИ, 6 окт - ПРАЙМ. Отечественное оборудование использовали при строительстве новой подстанции "Победа" в Сочи, заявил генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин. Подстанцию 110 кВ "Победа", которая будет снабжать электроэнергией весь комплекс работ по возведению тоннельных сооружений обхода Адлера и использоваться в дальнейшей эксплуатации дороги, ввели в работу в Сочи в понедельник, об этом написал в Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "В нашей стране модернизируется и расширяется дорожная сеть. Поэтому группа "Россети" постоянно увеличивает количество объектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры. Сегодня мы ввели в работу один из таких объектов. Это современная высокотехнологичная подстанция, которая получила название в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И что особенно важно, при строительстве мы использовали исключительно отечественное оборудование", - сказал Рюмин на торжественной церемонии открытия подстанции. В "Россетях" отмечают, что подстанция работает полностью в автоматическом режиме, без персонала. Оборудование подстанции включает два силовых трансформатора, элегазовые выключатели, а также микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики, сообщили в компании. Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) способна обрабатывать более 10 тысяч цифровых сигналов, подчеркнули в компании. Строительство объезда Адлера ведется в рамках реализации крупного проекта по созданию автомобильной дороги федерального значения от М-4 "Дон" до Сочи. Обязанности по строительству дороги возлагаются на компанию "Автодор". Работы по созданию обхода будут проводиться поэтапно. Как отмечал Хуснуллин, масштабный проект М-4 "Дон" улучшит транспортную ситуацию на Черноморском побережье, увеличит туристический потенциал. Строительство конкретно обхода Адлера, по его информации, сократит время в пути из Сочи в международный аэропорт и Красную Поляну.
сочи
адлер
рф
бизнес, россия, сочи, адлер, рф, андрей рюмин, марат хуснуллин, россети, автодор
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, АДЛЕР, РФ, Андрей Рюмин, Марат Хуснуллин, Россети, Автодор
20:01 06.10.2025
 
Глава "Россетей" рассказал о строительстве подстанции "Победа" в Сочи

"Россети": новая подстанция "Победа" в Сочи полностью оснащена отечественным оборудованием

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтенд компании "Россети"
Стенд компании Россети - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Стенд компании "Россети". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 6 окт - ПРАЙМ. Отечественное оборудование использовали при строительстве новой подстанции "Победа" в Сочи, заявил генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.
Подстанцию 110 кВ "Победа", которая будет снабжать электроэнергией весь комплекс работ по возведению тоннельных сооружений обхода Адлера и использоваться в дальнейшей эксплуатации дороги, ввели в работу в Сочи в понедельник, об этом написал в Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В нашей стране модернизируется и расширяется дорожная сеть. Поэтому группа "Россети" постоянно увеличивает количество объектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры. Сегодня мы ввели в работу один из таких объектов. Это современная высокотехнологичная подстанция, которая получила название в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И что особенно важно, при строительстве мы использовали исключительно отечественное оборудование", - сказал Рюмин на торжественной церемонии открытия подстанции.
В "Россетях" отмечают, что подстанция работает полностью в автоматическом режиме, без персонала. Оборудование подстанции включает два силовых трансформатора, элегазовые выключатели, а также микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики, сообщили в компании. Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) способна обрабатывать более 10 тысяч цифровых сигналов, подчеркнули в компании.
Строительство объезда Адлера ведется в рамках реализации крупного проекта по созданию автомобильной дороги федерального значения от М-4 "Дон" до Сочи. Обязанности по строительству дороги возлагаются на компанию "Автодор". Работы по созданию обхода будут проводиться поэтапно. Как отмечал Хуснуллин, масштабный проект М-4 "Дон" улучшит транспортную ситуацию на Черноморском побережье, увеличит туристический потенциал. Строительство конкретно обхода Адлера, по его информации, сократит время в пути из Сочи в международный аэропорт и Красную Поляну.
В Сочи начала работать подстанция "Победа" для строительства обхода Адлера
Бизнес РОССИЯ СОЧИ АДЛЕР РФ Андрей Рюмин Марат Хуснуллин Россети Автодор
 
 
