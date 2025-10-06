Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США введут пошлины на импортные грузовики - 06.10.2025
США введут пошлины на импортные грузовики
Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября страна введёт 25-процентные пошлины на все грузовики средней и большой грузоподъёмности, импортируемые из-за...
бизнес
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 6 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября страна введёт 25-процентные пошлины на все грузовики средней и большой грузоподъёмности, импортируемые из-за рубежа. "С 1 ноября 2025 года все грузовики средней и большой грузоподъемности, ввозимые в США из других стран, будут облагаться пошлиной в 25%", — написал Трамп на своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
сша
Новости
бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп
Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
21:09 06.10.2025
 
США введут пошлины на импортные грузовики

Трамп вводит 25-процентные пошлины на импорт грузовиков средней и большой грузоподъемности

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
ВАШИНГТОН, 6 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября страна введёт 25-процентные пошлины на все грузовики средней и большой грузоподъёмности, импортируемые из-за рубежа.
"С 1 ноября 2025 года все грузовики средней и большой грузоподъемности, ввозимые в США из других стран, будут облагаться пошлиной в 25%", — написал Трамп на своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Бизнес
Мировая экономика
США
Дональд Трамп
 
 
