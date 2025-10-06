США введут пошлины на импортные грузовики

https://1prime.ru/20251006/poshliny-863224821.html
Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября страна введёт 25-процентные пошлины на все грузовики средней и большой грузоподъёмности, импортируемые из-за... | 06.10.2025, ПРАЙМ
бизнес
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 6 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября страна введёт 25-процентные пошлины на все грузовики средней и большой грузоподъёмности, импортируемые из-за рубежа. "С 1 ноября 2025 года все грузовики средней и большой грузоподъемности, ввозимые в США из других стран, будут облагаться пошлиной в 25%", — написал Трамп на своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
