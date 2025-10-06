https://1prime.ru/20251006/poshliny-863226031.html
ЕК хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали, пишет FT
ЕК хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали, пишет FT - 06.10.2025, ПРАЙМ
ЕК хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали, пишет FT
Еврокомиссия хочет предложить введение пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира, сообщает газета Financial Times со ссылкой на поступивший в её... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T22:26+0300
2025-10-06T22:26+0300
2025-10-06T22:32+0300
бизнес
мировая экономика
великобритания
сша
европа
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
financial times
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет предложить введение пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира, сообщает газета Financial Times со ссылкой на поступивший в её распоряжение документ. "Европейская комиссия намерена во вторник предложить ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира сверх квоты, установленной на уровне 2013 года", - говорится в сообщении. Как пишет издание, этот шаг грозит нанести большой ущерб сталелитейной промышленности Великобритании, поскольку 80% экспорта её стали идёт в Европу. Генеральный директор британской торговой ассоциации производителей стали UK Steel Гарет Стейс заявил изданию, что из-за новой меры Евросоюза эта британская отрасль может столкнуться с "самым крупным кризисом". В этой связи Стейс призвал британское правительство сделать всё возможное, чтобы использовать торговые отношения Великобритании с Евросоюзом для получения послаблений для Британии. По его словам, иначе британских производителей стали ждёт катастрофа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. При этом сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
https://1prime.ru/20251006/poshliny-863224821.html
великобритания
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_121:0:2458:1753_1920x0_80_0_0_9bdfaad905e942821a5ee8ee842fad91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, великобритания, сша, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, financial times, new york times
Бизнес, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, Financial Times, New York Times, Экономика
ЕК хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали, пишет FT
FT: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50 процентов на импорт стали со всего мира