Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали, пишет FT - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251006/poshliny-863226031.html
ЕК хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали, пишет FT
ЕК хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали, пишет FT - 06.10.2025, ПРАЙМ
ЕК хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали, пишет FT
Еврокомиссия хочет предложить введение пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира, сообщает газета Financial Times со ссылкой на поступивший в её... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T22:26+0300
2025-10-06T22:32+0300
бизнес
мировая экономика
великобритания
сша
европа
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
financial times
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет предложить введение пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира, сообщает газета Financial Times со ссылкой на поступивший в её распоряжение документ. "Европейская комиссия намерена во вторник предложить ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира сверх квоты, установленной на уровне 2013 года", - говорится в сообщении. Как пишет издание, этот шаг грозит нанести большой ущерб сталелитейной промышленности Великобритании, поскольку 80% экспорта её стали идёт в Европу. Генеральный директор британской торговой ассоциации производителей стали UK Steel Гарет Стейс заявил изданию, что из-за новой меры Евросоюза эта британская отрасль может столкнуться с "самым крупным кризисом". В этой связи Стейс призвал британское правительство сделать всё возможное, чтобы использовать торговые отношения Великобритании с Евросоюзом для получения послаблений для Британии. По его словам, иначе британских производителей стали ждёт катастрофа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. При этом сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
https://1prime.ru/20251006/poshliny-863224821.html
великобритания
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_121:0:2458:1753_1920x0_80_0_0_9bdfaad905e942821a5ee8ee842fad91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, великобритания, сша, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, financial times, new york times
Бизнес, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, Financial Times, New York Times, Экономика
22:26 06.10.2025 (обновлено: 22:32 06.10.2025)
 
ЕК хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали, пишет FT

FT: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50 процентов на импорт стали со всего мира

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет предложить введение пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира, сообщает газета Financial Times со ссылкой на поступивший в её распоряжение документ.
"Европейская комиссия намерена во вторник предложить ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира сверх квоты, установленной на уровне 2013 года", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, этот шаг грозит нанести большой ущерб сталелитейной промышленности Великобритании, поскольку 80% экспорта её стали идёт в Европу. Генеральный директор британской торговой ассоциации производителей стали UK Steel Гарет Стейс заявил изданию, что из-за новой меры Евросоюза эта британская отрасль может столкнуться с "самым крупным кризисом". В этой связи Стейс призвал британское правительство сделать всё возможное, чтобы использовать торговые отношения Великобритании с Евросоюзом для получения послаблений для Британии. По его словам, иначе британских производителей стали ждёт катастрофа.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. При этом сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
США введут пошлины на импортные грузовики
21:09
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАЕВРОПАУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕСFinancial TimesNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала