ЕК хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали, пишет FT

ЕК хочет ввести 50-процентные пошлины на импорт стали, пишет FT

2025-10-06T22:32+0300

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет предложить введение пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира, сообщает газета Financial Times со ссылкой на поступивший в её распоряжение документ. "Европейская комиссия намерена во вторник предложить ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира сверх квоты, установленной на уровне 2013 года", - говорится в сообщении. Как пишет издание, этот шаг грозит нанести большой ущерб сталелитейной промышленности Великобритании, поскольку 80% экспорта её стали идёт в Европу. Генеральный директор британской торговой ассоциации производителей стали UK Steel Гарет Стейс заявил изданию, что из-за новой меры Евросоюза эта британская отрасль может столкнуться с "самым крупным кризисом". В этой связи Стейс призвал британское правительство сделать всё возможное, чтобы использовать торговые отношения Великобритании с Евросоюзом для получения послаблений для Британии. По его словам, иначе британских производителей стали ждёт катастрофа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. При этом сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

2025

