Финляндия хочет ввести пошлины на весь импорт из России, пишет Reuters - 06.10.2025
Финляндия хочет ввести пошлины на весь импорт из России, пишет Reuters
2025-10-06T22:34+0300
2025-10-06T22:34+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Власти Финляндии хотят ввести пошлины на весь импорт из России, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на финского министра иностранных дел Элину Валтонен. "Валтонен заявила, что Финляндия хочет ввести пошлины на весь российский импорт", - говорится в сообщении. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
22:34 06.10.2025
 
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Власти Финляндии хотят ввести пошлины на весь импорт из России, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на финского министра иностранных дел Элину Валтонен.
"Валтонен заявила, что Финляндия хочет ввести пошлины на весь российский импорт", - говорится в сообщении.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
