Зарплатные предложения в сфере медицины выросли за год на 13%

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Зарплатные предложения в сфере медицины увеличились за год на 13% и в медиане составили 83,3 тысячи рублей, следует из данных сервиса hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости. "За год российские работодатели из медицинской отрасли нарастили доход в своих вакансиях уже на 13%, доведя медианную предлагаемую зарплату для работников до 83,3 тысяч рублей. Медианные предлагаемые зарплаты в вакансиях для врачей на hh.ru достигли 100,1 тысяч рублей, что на 15% больше, чем в 2024 году", - говорится в данных. Отмечается, что наибольшие медианные предложения зарплаты по итогам девяти месяцев года указаны в вакансиях работодателей из Ямало-Ненецкого автономного округа (159,7 тысячи рублей), Москвы (150 тысячи рублей), Сахалинской области (138 тысячи рублей), а также Магадана (132 тысячи рублей), Тувы (130 тысяч рублей), а также Якутии (124 тысячи рублей). При этом наименьшие зарплатные предложения размещены в вакансиях для врачей в Алтайском крае (70,8 тысячи рублей), Ставрополья (71,3 тысячи рублей), Ростовской области (77,1 тысячи рублей), а также Самарской области (78,7 тысячи рублей) и Башкирии (79,8 тысячи рублей). Согласно исследованию, врачи остаются одной из самых дефицитных профессий на рынке труда. Наиболее острая ситуация с врачами сложилась на рынке труда Магаданской области (0,2 активных резюме на вакансию), Курганской области (0,3), Архангельской области (0,3), Владимирской области (0,4), Алтайского края (0,4), Красноярского края (0,4). В 40 регионах России на одну вакансию врача приходится менее одного активного соискателя. "Настроения соискателей и работников, которое эксперты hh.ru замеряют каждый квартал, показывают, что сотрудников уже не держит стабильная работа, важнее всего комфорт, заработная плата, ДМС. Наиболее грамотные, опытные специалисты не будут работать за среднюю зарплату. Им нужно платить выше рынка, а еще привлекать лояльным и комфортным коллективом, понятным карьерным развитием и отсутствием токсичности", - прокомментировала директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

