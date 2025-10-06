https://1prime.ru/20251006/priangarja-863192138.html
В Приангарье перекрыли трассу из-за снегопада
В Приангарье перекрыли трассу из-за снегопада
ИРКУТСК, 6 окт - ПРАЙМ. Движение на трассе Р-258 "Байкал" с 45 по 100 километр перекрыто из-за снегопада в Приангарье, сообщает ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
"На федеральной трассе Р-258 " Байкал" введено временное ограничение движения для большегрузного транспорта и автобусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение введено на участке с 45 по 100 километр из-за снегопада.
На месте проводится противогололедная обработка. Движение регулируют экипажи ГАИ.
