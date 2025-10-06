https://1prime.ru/20251006/putin-863207750.html

Путин поинтересовался, как решаются проблемы аграриев

2025-10-06T14:27+0300

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера Дмитрия Патрушева, как в России решаются проблемы сельхозпроизводителей. В понедельник президент принял в Кремле Патрушева. "Проблемы, с которыми сельхозпроизводители сталкивались в предыдущее время, решаются в дежурном порядке, я так понимаю, да?" - спросил Путин на встрече. В свою очередь зампредседателя правительства рассказал, что правительство пытается оперативно реагировать на возникающие проблемы и помогать региональным властям. "В принципе у нас ситуация по стране неоднородна, но я думаю, что вы знаете, у нас была засуха в южных регионах. К вам обращались из Ростовской области, что необходимо поддержать аграриев, которые не добрали урожай в связи с неблагоприятными погодными условиями. И я думаю, мы это сделаем вместе с губернатором, продумаем механизмы, которые позволят финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей в тех регионах, где это необходимо, поддержать", - рассказал Патрушев.

