Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поинтересовался, как решаются проблемы аграриев - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251006/putin-863207750.html
Путин поинтересовался, как решаются проблемы аграриев
Путин поинтересовался, как решаются проблемы аграриев - 06.10.2025, ПРАЙМ
Путин поинтересовался, как решаются проблемы аграриев
Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера Дмитрия Патрушева, как в России решаются проблемы сельхозпроизводителей. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T14:27+0300
2025-10-06T14:27+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
ростовская область
дмитрий патрушев
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера Дмитрия Патрушева, как в России решаются проблемы сельхозпроизводителей. В понедельник президент принял в Кремле Патрушева. "Проблемы, с которыми сельхозпроизводители сталкивались в предыдущее время, решаются в дежурном порядке, я так понимаю, да?" - спросил Путин на встрече. В свою очередь зампредседателя правительства рассказал, что правительство пытается оперативно реагировать на возникающие проблемы и помогать региональным властям. "В принципе у нас ситуация по стране неоднородна, но я думаю, что вы знаете, у нас была засуха в южных регионах. К вам обращались из Ростовской области, что необходимо поддержать аграриев, которые не добрали урожай в связи с неблагоприятными погодными условиями. И я думаю, мы это сделаем вместе с губернатором, продумаем механизмы, которые позволят финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей в тех регионах, где это необходимо, поддержать", - рассказал Патрушев.
https://1prime.ru/20251006/zerno-863204506.html
ростовская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, ростовская область, дмитрий патрушев, владимир путин
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Ростовская область, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин
14:27 06.10.2025
 
Путин поинтересовался, как решаются проблемы аграриев

Путин на встрече с Патрушевым поинтересовался, как решаются проблемы аграриев

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера Дмитрия Патрушева, как в России решаются проблемы сельхозпроизводителей.
В понедельник президент принял в Кремле Патрушева.
"Проблемы, с которыми сельхозпроизводители сталкивались в предыдущее время, решаются в дежурном порядке, я так понимаю, да?" - спросил Путин на встрече.
В свою очередь зампредседателя правительства рассказал, что правительство пытается оперативно реагировать на возникающие проблемы и помогать региональным властям.
"В принципе у нас ситуация по стране неоднородна, но я думаю, что вы знаете, у нас была засуха в южных регионах. К вам обращались из Ростовской области, что необходимо поддержать аграриев, которые не добрали урожай в связи с неблагоприятными погодными условиями. И я думаю, мы это сделаем вместе с губернатором, продумаем механизмы, которые позволят финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей в тех регионах, где это необходимо, поддержать", - рассказал Патрушев.
Уборка пшеницы на полях. - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Минсельхоз сохранил план по урожаю зерна в 135 миллионов тонн
13:01
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯРостовская областьДмитрий ПатрушевВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала