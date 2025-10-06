https://1prime.ru/20251006/putin-863227536.html
В Германии отреагировали на выступление Путина на "Валдае"
В Германии отреагировали на выступление Путина на "Валдае" - 06.10.2025, ПРАЙМ
В Германии отреагировали на выступление Путина на "Валдае"
Российский лидер Владимир Путин дал повод для зависти западным коллегам своим уверенным выступлением на многочасовом заседании международного дискуссионного...
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин дал повод для зависти западным коллегам своим уверенным выступлением на многочасовом заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил немецкий журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Dialogue Works."Путин произнес речь продолжительностью 45-50 минут и, как и каждыйгод, три часа беседовал с политологами, менеджерами, историками, журналистами. Три часа. Я не могу себе представить, чтобы западноевропейский политик выдержал бы это, как российский президент", — сказал он.Президент России на прошлой неделе традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.На заседании "Валдая" Путин заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние.
В Германии отреагировали на выступление Путина на "Валдае"
Журналист Бааб: западные лидеры не смогут выступить так, как Путин на "Валдае"