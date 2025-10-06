https://1prime.ru/20251006/putin-863227536.html

В Германии отреагировали на выступление Путина на "Валдае"

В Германии отреагировали на выступление Путина на "Валдае" - 06.10.2025, ПРАЙМ

В Германии отреагировали на выступление Путина на "Валдае"

Российский лидер Владимир Путин дал повод для зависти западным коллегам своим уверенным выступлением на многочасовом заседании международного дискуссионного... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T23:17+0300

2025-10-06T23:17+0300

2025-10-06T23:17+0300

политика

мировая экономика

германия

владимир путин

валдай

россия

индия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089887_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_6a11ade71918926e3210c58bccc19ca6.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин дал повод для зависти западным коллегам своим уверенным выступлением на многочасовом заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил немецкий журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Dialogue Works."Путин произнес речь продолжительностью 45-50 минут и, как и каждыйгод, три часа беседовал с политологами, менеджерами, историками, журналистами. Три часа. Я не могу себе представить, чтобы западноевропейский политик выдержал бы это, как российский президент", — сказал он.Президент России на прошлой неделе традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.На заседании "Валдая" Путин заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние.

https://1prime.ru/20251006/germaniya-863227249.html

германия

индия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, владимир путин, валдай, россия, индия, сша