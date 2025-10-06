"Радиостанция Судного дня" повторила послание от февраля 2022 года

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала сигнал с кодовым словом "орехобрус", о чем сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который следит за ее деятельностью. Сообщение вышло в эфир в 10:58 по московскому времени. Это же слово уже было передано эфиром данной радиостанции 11 февраля 2022 года в 06:09 по московскому времени. УВБ-76—военное радио, созданное в 1970-х годах, которое в основном передает короткий жужжащий сигнал, из-за чего его иногда называют "Жужжалкой". Ранее Роскомнадзор отказался обнародовать дату появления и регистрации УВБ-76. Ведомство сообщило РИА Новости, что информация о радиоэлектронных объектах и их владельцах доступна только государственным органам.
15:41 06.10.2025
 
Ядерный взрыв
Ядерный взрыв
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала сигнал с кодовым словом "орехобрус", о чем сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который следит за ее деятельностью.
Сообщение вышло в эфир в 10:58 по московскому времени. Это же слово уже было передано эфиром данной радиостанции 11 февраля 2022 года в 06:09 по московскому времени.
УВБ-76—военное радио, созданное в 1970-х годах, которое в основном передает короткий жужжащий сигнал, из-за чего его иногда называют "Жужжалкой".
Ранее Роскомнадзор отказался обнародовать дату появления и регистрации УВБ-76. Ведомство сообщило РИА Новости, что информация о радиоэлектронных объектах и их владельцах доступна только государственным органам.
