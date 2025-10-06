https://1prime.ru/20251006/regiony-863190398.html

Названы регионы России по материальному благополучию населения

Названы регионы России по материальному благополучию населения - 06.10.2025, ПРАЙМ

Названы регионы России по материальному благополучию населения

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа стали лидерами рейтинга регионов России по материальному благополучию населения, замыкают список Ингушетия и | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T00:19+0300

2025-10-06T00:19+0300

2025-10-06T00:19+0300

экономика

россия

общество

рф

москва

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863190398.jpg?1759699146

МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа стали лидерами рейтинга регионов России по материальному благополучию населения, замыкают список Ингушетия и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по материальному благополучию населения. Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах РФ по итогам 2024 года. При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2024 года. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что уровень благосостояния населения в разных регионах Российской Федерации отличается очень значительно, что определяется целым рядом факторов, в числе которых уровень экономического развития, природно-климатические факторы, отраслевая специализация и других. При этом эксперты отмечают, что в 2024 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов РФ, что в значительной степени обусловлено продолжившимся ростом доходов населения. В частности, медианные среднедушевые доходы населения в целом по стране в 2024 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 18%. При этом в ряде регионов цены на жилье продолжают расти, что снижает его доступность и оказывает негативное воздействие на итоговую оценку рейтинга. ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА Первые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область. В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Мурманская область, Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Таким образом, лидерами рейтинга стали регионы крайнего севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен и в большинстве из них обеспечивает высокий уровень доступности жилья, отмечают эксперты. Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга. Исключением является только доступность жилья в Санкт-Петербурге, Московской области и Москве, которая из-за высоких цен на недвижимость в столицах находится на относительно невысоком уровне. Нижняя часть рейтинга представлена регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест в рейтинге занимают: Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Дагестан, Крым, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Тува и Ингушетия. ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА Если сопоставить результаты 2024 года с предыдущим, то можно отметить, что почти во всех регионах РФ наблюдалась позитивная динамика. Итоговый рейтинговый балл вырос в 83 субъектах РФ, что свидетельствует об улучшении показателей, учитываемых при составлении рейтинга, а снизился только в Чукотском автономном округе и Москве, что связано с заметным снижением уровня доступности приобретения жилья в ипотеку, поясняют эксперты. Среднее значение рейтингового балла увеличилось на 10,7 пункта. При этом у многих регионов с позитивной динамикой темпы улучшения были довольно существенными. Более чем на 10 пунктов рейтинговый балл вырос у 60 регионов, из которых у пяти рост превысил 15 пунктов. У лидера рейтинга – Ямало-Ненецкого автономного округа рейтинговый балл не изменился и остался на максимально возможном уровне – 100 баллов. Наиболее существенно рейтинговый балл вырос у Карачаево-Черкесии, Амурской, Тульской, Свердловской областей и Удмуртской Республики. Улучшение оценки данных регионов стало следствием роста доходов населения и увеличения объема вкладов в банках. Кроме того, в этих регионах снизилась доля малообеспеченного населения и увеличилась доля населения с высокими доходами.

рф

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, москва, санкт-петербург