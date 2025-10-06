https://1prime.ru/20251006/regiony-863192836.html
Названы регионы с самыми низкими ценами на аренду загородного жилья
Названы регионы с самыми низкими ценами на аренду загородного жилья - 06.10.2025, ПРАЙМ
Названы регионы с самыми низкими ценами на аренду загородного жилья
Самые низкие цены за посуточную аренду загородного жилья среди популярных туристических регионов России в сентябре были в Бурятии (4,9 тысячи рублей за сутки),... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T07:02+0300
2025-10-06T07:02+0300
2025-10-06T07:02+0300
бизнес
недвижимость
россия
краснодарский край
ленинградская область
дагестан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863192836.jpg?1759723329
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Самые низкие цены за посуточную аренду загородного жилья среди популярных туристических регионов России в сентябре были в Бурятии (4,9 тысячи рублей за сутки), Дагестане (6 тысяч рублей) и в Ставропольском крае (6,4 тысячи рублей), говорится в исследовании "Авито Путешествий", которое есть у РИА Новости.
"Самые доступные цены среди топ-15 регионов по популярности в сентябре 2025 года были отмечены в Бурятии (4,9 тысячи рублей в сутки в среднем), Дагестане (6 тысяч рублей), Ставропольском крае (6,4 тысячи рублей), Республике Алтай (6,6 тысячи рублей), Краснодарском крае (7,4 тысячи рублей) и Ростовской области (7,6 тысячи рублей)", - говорится в исследовании.
Отмечается, что за сентябрь больше всего загородного жилья бронировали в Краснодарском крае и Карелии - по 14% от бронирований среди регионов. Также в топ вошли Московская и Ленинградская области, Алтай и Дагестан. В этом сентябре россияне забронировали на 22% больше загородного жилья, чем в прошлом.
Уточняется, что предложение загородных объектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по России выросло на 29%. При этом в Московской области и Адыгее выбор увеличился почти на половину, в Ставропольском крае - на 44%, в Ленинградской области и Карачаево-Черкесии - на 42% в каждом субъекте.
Самыми популярными регионами по суточному бронированию квартир стали Краснодарский край с долей в 13%, Московская и Ленинградская области - 10% и 9% соответственно, Татарстан с 5% и Калининградская область с 4%. Предложений посуточных квартир по России было на 23% больше, чем год назад. Положительная динамика отмечалась во всех популярных регионах.
По данным исследования, дешевле всего из популярных регионов снять квартиру было в Тюменской области - 2,8 тысячи рублей в сутки, Самарской и Воронежской областях - по 3 тысячи рублей, Новосибирской области - 3,1 тысячи рублей, в Ростовской области и в Дагестане - по 3,2 тысячи рублей.
"Наиболее активными путешественниками в сентябре 2025 года стали жители Москвы и Подмосковья с долей 16% от всех забронировавших жилье туристов, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%), Краснодарского края (4%), Ростовской и Свердловской областей (по 3%)", - добавляется в исследовании.
краснодарский край
ленинградская область
дагестан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, россия, краснодарский край, ленинградская область, дагестан
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, Краснодарский край, Ленинградская область, Дагестан
Названы регионы с самыми низкими ценами на аренду загородного жилья
Названы регионы с самыми низкими ценами на аренду загородного жилья
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Самые низкие цены за посуточную аренду загородного жилья среди популярных туристических регионов России в сентябре были в Бурятии (4,9 тысячи рублей за сутки), Дагестане (6 тысяч рублей) и в Ставропольском крае (6,4 тысячи рублей), говорится в исследовании "Авито Путешествий", которое есть у РИА Новости.
"Самые доступные цены среди топ-15 регионов по популярности в сентябре 2025 года были отмечены в Бурятии (4,9 тысячи рублей в сутки в среднем), Дагестане (6 тысяч рублей), Ставропольском крае (6,4 тысячи рублей), Республике Алтай (6,6 тысячи рублей), Краснодарском крае (7,4 тысячи рублей) и Ростовской области (7,6 тысячи рублей)", - говорится в исследовании.
Отмечается, что за сентябрь больше всего загородного жилья бронировали в Краснодарском крае и Карелии - по 14% от бронирований среди регионов. Также в топ вошли Московская и Ленинградская области, Алтай и Дагестан. В этом сентябре россияне забронировали на 22% больше загородного жилья, чем в прошлом.
Уточняется, что предложение загородных объектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по России выросло на 29%. При этом в Московской области и Адыгее выбор увеличился почти на половину, в Ставропольском крае - на 44%, в Ленинградской области и Карачаево-Черкесии - на 42% в каждом субъекте.
Самыми популярными регионами по суточному бронированию квартир стали Краснодарский край с долей в 13%, Московская и Ленинградская области - 10% и 9% соответственно, Татарстан с 5% и Калининградская область с 4%. Предложений посуточных квартир по России было на 23% больше, чем год назад. Положительная динамика отмечалась во всех популярных регионах.
По данным исследования, дешевле всего из популярных регионов снять квартиру было в Тюменской области - 2,8 тысячи рублей в сутки, Самарской и Воронежской областях - по 3 тысячи рублей, Новосибирской области - 3,1 тысячи рублей, в Ростовской области и в Дагестане - по 3,2 тысячи рублей.
"Наиболее активными путешественниками в сентябре 2025 года стали жители Москвы и Подмосковья с долей 16% от всех забронировавших жилье туристов, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%), Краснодарского края (4%), Ростовской и Свердловской областей (по 3%)", - добавляется в исследовании.