Названы регионы с самыми низкими ценами на аренду загородного жилья

2025-10-06T07:02+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Самые низкие цены за посуточную аренду загородного жилья среди популярных туристических регионов России в сентябре были в Бурятии (4,9 тысячи рублей за сутки), Дагестане (6 тысяч рублей) и в Ставропольском крае (6,4 тысячи рублей), говорится в исследовании "Авито Путешествий", которое есть у РИА Новости. "Самые доступные цены среди топ-15 регионов по популярности в сентябре 2025 года были отмечены в Бурятии (4,9 тысячи рублей в сутки в среднем), Дагестане (6 тысяч рублей), Ставропольском крае (6,4 тысячи рублей), Республике Алтай (6,6 тысячи рублей), Краснодарском крае (7,4 тысячи рублей) и Ростовской области (7,6 тысячи рублей)", - говорится в исследовании. Отмечается, что за сентябрь больше всего загородного жилья бронировали в Краснодарском крае и Карелии - по 14% от бронирований среди регионов. Также в топ вошли Московская и Ленинградская области, Алтай и Дагестан. В этом сентябре россияне забронировали на 22% больше загородного жилья, чем в прошлом. Уточняется, что предложение загородных объектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по России выросло на 29%. При этом в Московской области и Адыгее выбор увеличился почти на половину, в Ставропольском крае - на 44%, в Ленинградской области и Карачаево-Черкесии - на 42% в каждом субъекте. Самыми популярными регионами по суточному бронированию квартир стали Краснодарский край с долей в 13%, Московская и Ленинградская области - 10% и 9% соответственно, Татарстан с 5% и Калининградская область с 4%. Предложений посуточных квартир по России было на 23% больше, чем год назад. Положительная динамика отмечалась во всех популярных регионах. По данным исследования, дешевле всего из популярных регионов снять квартиру было в Тюменской области - 2,8 тысячи рублей в сутки, Самарской и Воронежской областях - по 3 тысячи рублей, Новосибирской области - 3,1 тысячи рублей, в Ростовской области и в Дагестане - по 3,2 тысячи рублей. "Наиболее активными путешественниками в сентябре 2025 года стали жители Москвы и Подмосковья с долей 16% от всех забронировавших жилье туристов, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%), Краснодарского края (4%), Ростовской и Свердловской областей (по 3%)", - добавляется в исследовании.
07:02 06.10.2025
 
Названы регионы с самыми низкими ценами на аренду загородного жилья

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Самые низкие цены за посуточную аренду загородного жилья среди популярных туристических регионов России в сентябре были в Бурятии (4,9 тысячи рублей за сутки), Дагестане (6 тысяч рублей) и в Ставропольском крае (6,4 тысячи рублей), говорится в исследовании "Авито Путешествий", которое есть у РИА Новости.
"Самые доступные цены среди топ-15 регионов по популярности в сентябре 2025 года были отмечены в Бурятии (4,9 тысячи рублей в сутки в среднем), Дагестане (6 тысяч рублей), Ставропольском крае (6,4 тысячи рублей), Республике Алтай (6,6 тысячи рублей), Краснодарском крае (7,4 тысячи рублей) и Ростовской области (7,6 тысячи рублей)", - говорится в исследовании.
Отмечается, что за сентябрь больше всего загородного жилья бронировали в Краснодарском крае и Карелии - по 14% от бронирований среди регионов. Также в топ вошли Московская и Ленинградская области, Алтай и Дагестан. В этом сентябре россияне забронировали на 22% больше загородного жилья, чем в прошлом.
Уточняется, что предложение загородных объектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по России выросло на 29%. При этом в Московской области и Адыгее выбор увеличился почти на половину, в Ставропольском крае - на 44%, в Ленинградской области и Карачаево-Черкесии - на 42% в каждом субъекте.
Самыми популярными регионами по суточному бронированию квартир стали Краснодарский край с долей в 13%, Московская и Ленинградская области - 10% и 9% соответственно, Татарстан с 5% и Калининградская область с 4%. Предложений посуточных квартир по России было на 23% больше, чем год назад. Положительная динамика отмечалась во всех популярных регионах.
По данным исследования, дешевле всего из популярных регионов снять квартиру было в Тюменской области - 2,8 тысячи рублей в сутки, Самарской и Воронежской областях - по 3 тысячи рублей, Новосибирской области - 3,1 тысячи рублей, в Ростовской области и в Дагестане - по 3,2 тысячи рублей.
"Наиболее активными путешественниками в сентябре 2025 года стали жители Москвы и Подмосковья с долей 16% от всех забронировавших жилье туристов, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%), Краснодарского края (4%), Ростовской и Свердловской областей (по 3%)", - добавляется в исследовании.
 
