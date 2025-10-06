Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Призрачная поддержка - 06.10.2025, ПРАЙМ
Призрачная поддержка
Инвесторы на российском фондовом рынке не находят поводов для оптимизма. Индекс МосБиржи в пятницу на прошлой неделе упал на 1,05% до 2604,55 п., индекс РТС –... | 06.10.2025, ПРАЙМ
мнения аналитиков
финансы
ставка банка россии
Инвесторы на российском фондовом рынке не находят поводов для оптимизма. Индекс МосБиржи в пятницу на прошлой неделе упал на 1,05% до 2604,55 п., индекс РТС – на 2,12% до 1001,86 п. По итогам недели оба индекса снизились соответственно на 4,45% и на 2,45%. В сегменте суверенного долга настроения коррекция продолжается, индекс RGBI отступил за неделю на 1,21%.Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх за неделю на 18-61 б.п. на отрезке от двух до десяти лет. Опережающими темпами повысилась доходность облигаций на ближнем отрезке кривой. Спред доходности десятилетних и двухлетних ОФЗ сократился к концу недели до 31 б.п. по сравнению с 78 б.п. в пятницу на предыдущей неделе. Текущие уровни доходности уже в достаточной степени учитывают более сдержанные ожидания по снижению ключевой ставки, которая до конца года вряд ли опустится ниже 16%, в то время как доходность десятилетних облигации в районе 15% может показаться интересной для наращивания позиций.Падение нефтяных котировок оказало дополнительное давление на настроения инвесторов: котировки Brent за неделю упали на 8,33%, достигнув минимума с начала лета текущего года. Участники рынка опасаются, что на рынке может сформироваться избыточное предложение на фоне восстановления нефтедобычи основными странами-производителями. Участники ОПЕК+ на выходных согласовали очередное увеличение квот на добычу нефти еще на 137 тыс. б/с, сославшись на стабильные прогнозы по экономическому росту в мире и относительно низкие коммерческие запасы нефти в мире.Высокие процентные ставки в экономике и перспектива более низких нефтяных цен продолжат неблагоприятно отражаться на настроениях инвесторов на российском рынке на предстоящей неделе. С технической точки зрения индекс МосБиржи опустился до поддержки в области нижней границы широкого диапазона 2600-3000 п., откуда мог бы развить восстановление. Тем не менее очевидного импульса для развития такого восстановления пока не просматривается, в то время как индекс балансирует вблизи минимумов 2024 года, которые могут оказаться актуальными целями снижения, если не устоит поддержка в области 2600 п.Наталия Пырьева, ведущий аналитик "Цифра брокер"
мнения аналитиков, финансы, ставка банка россии
Мнения аналитиков, Финансы, ставка Банка России
08:48 06.10.2025
 

Призрачная поддержка

Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
Инвесторы на российском фондовом рынке не находят поводов для оптимизма. Индекс МосБиржи в пятницу на прошлой неделе упал на 1,05% до 2604,55 п., индекс РТС – на 2,12% до 1001,86 п. По итогам недели оба индекса снизились соответственно на 4,45% и на 2,45%. В сегменте суверенного долга настроения коррекция продолжается, индекс RGBI отступил за неделю на 1,21%.
Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх за неделю на 18-61 б.п. на отрезке от двух до десяти лет. Опережающими темпами повысилась доходность облигаций на ближнем отрезке кривой. Спред доходности десятилетних и двухлетних ОФЗ сократился к концу недели до 31 б.п. по сравнению с 78 б.п. в пятницу на предыдущей неделе. Текущие уровни доходности уже в достаточной степени учитывают более сдержанные ожидания по снижению ключевой ставки, которая до конца года вряд ли опустится ниже 16%, в то время как доходность десятилетних облигации в районе 15% может показаться интересной для наращивания позиций.
Падение нефтяных котировок оказало дополнительное давление на настроения инвесторов: котировки Brent за неделю упали на 8,33%, достигнув минимума с начала лета текущего года. Участники рынка опасаются, что на рынке может сформироваться избыточное предложение на фоне восстановления нефтедобычи основными странами-производителями. Участники ОПЕК+ на выходных согласовали очередное увеличение квот на добычу нефти еще на 137 тыс. б/с, сославшись на стабильные прогнозы по экономическому росту в мире и относительно низкие коммерческие запасы нефти в мире.
Высокие процентные ставки в экономике и перспектива более низких нефтяных цен продолжат неблагоприятно отражаться на настроениях инвесторов на российском рынке на предстоящей неделе. С технической точки зрения индекс МосБиржи опустился до поддержки в области нижней границы широкого диапазона 2600-3000 п., откуда мог бы развить восстановление. Тем не менее очевидного импульса для развития такого восстановления пока не просматривается, в то время как индекс балансирует вблизи минимумов 2024 года, которые могут оказаться актуальными целями снижения, если не устоит поддержка в области 2600 п.
Наталия Пырьева, ведущий аналитик "Цифра брокер"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковФинансыставка Банка России
 
 
